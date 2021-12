Stellantis, storico sorpasso a Volkswagen

Il mercato auto vive ancora una situazione difficile, in parte 'si trascina' tutte le problematiche legate alla crisi del 2020 causata dalla pandemia mondiale di Covid e dai conseguenti lockdown. A questo si aggiunge purtroppo ancora grave la mancanza dei semiconduttori, indispensabili per la produzione di veicoli.

E in questo scenario di verifica lo storico sorpasso: il numero di auto immatricolare dal Gruppo Stellantis, per la prima volta, nel mese di ottobre 2021, supera quello dei modelli venduti dal Gruppo Volkswagen. Abbiamo visto anche la nuova reginetta in Europa, in vetta alla classifica delle più vendute c’è Peugeot 2008, grandioso risultato per il SUV. Stellantis, che come sappiamo è il Gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA lo scorso mese di gennaio, conquista a ottobre il 21% del mercato del Vecchio Continente, contro il 20,7% del Gruppo Volkswagen (i dati sono quelli ufficiali diffusi da Jato Dynamics).

La crisi dei semiconduttori continua senza sosta, reperire i materiali necessari sta diventando sempre più difficoltoso, e il settore automotive ne risente parecchio. Una situazione che ovviamente colpisce e penalizza tutti i costruttori, il totale delle unità consegnate è stato di 790.652, tante Case automobilistiche sono in ritardo con le consegne ai clienti, le vetture mancano.

Il Gruppo Volkswagen è uno dei più danneggiati da questo contesto, ha registrato infatti un calo delle vendite del 42%, i segmenti delle medie e delle compatte sono quelli in maggiore difficoltà, e ne fanno parte proprio i modelli di punta della Casa di Wolfsburg. I microchip a disposizione sono davvero pochi, e vengono usati soprattutto per realizzare i SUV e le auto elettriche, le due categorie in maggiore crescita. Ciò dimostra la transizione del mercato verso le motorizzazioni a zero e basse emissioni, il diesel invece registra una profonda crisi, con la quota di mercato più bassa di sempre.

Nella classifica delle auto più vendute a ottobre 2021 ci sono ben cinque modelli del Gruppo Stellantis nella Top 10, guidata come abbiamo visto, per la prima volta, da Peugeot 2008. Fiat 500 e Panda come al solito sono tra le preferite in Europa. E ottima anche la posizione di Hyundai Tucson e Volkswagen T-Roc, l’unica che ‘regge’ della Casa VW. Ford Kuga è l’ibrida plug-in di maggiore successo, Renault Zoe l’elettrica preferita, a cui seguono Dacia Spring (che abbiamo visto essere la preferita sul mercato italiano) e Volkswagen ID.3.