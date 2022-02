Stellantis, risultati da record il primo anno

Nelle scorse ore Stellantis ha pubblicato i primi risultati di mercato del suo primo anno, risultati da record che segnano una crescita eccezionale per la società. L'utile netto è quasi triplicato , il risultato operativo rettificato quasi raddoppiato a 18 miliardi di dollari, con tutti i segmenti positivi che fanno ben sperare per il futuro di un colosso che mira a rivoluzionare il mercato dell'auto "anche nelle situazioni di mercato più incerte", come ha tenuto a precisare il CEO di Stellantis Carlos Tavares.

I risultati di Stellantis, che festeggia il suo primo anno

A poco più di un anno dalla fondazione di una società che, ricordiamo, nacque ufficialmente il 16 gennaio 2021, amministrazione e dipendenti festeggiano un traguardo particolarmente significativo attraverso dei risultati da record pressoché su ogni fronte. Come anticipato, Stellantis ha dichiarato che l'utile netto è quasi triplicato, pari a 13,4 miliardi di euro, i ricavi netti sono in aumento del 14% (ammontano a 152 miliardi di euro) ed è quasi raddoppiato il risultato operativo rettificato, a 18 miliardi di euro con tutti i segmenti positivi.

"I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per offrire prestazioni eccellenti, anche nelle situazioni di mercato più incerte" ha dichiarato Carlos Tavares, il CEO di Stellantis che, ai microfoni di radio France Info, si è sentito in dovere di esprimersi così: "Ringrazio di cuore tutti i dipendenti di Stellantis nelle nostre regioni per il loro contributo alla costruzione della nostra nuova azienda ricca della sua diversità. Colgo l'occasione anche per ringraziare il team di gestione per gli incessanti sforzi spesi mentre affrontavamo e superavamo forti venti contrari. Ciò che mi sta più a cuore è rivolgere all'insieme dei nostri dipendenti le mie sincere congratulazioni, i miei calorosi ringraziamenti. Sono stati formidabili, ancora una volta, hanno fatto un lavoro notevole. Sono molto felice per ognuno di loro e per Stellantis".

Il 2021 di Stellantis in breve

Nata dalle nozze fra FCA e PSA, Stellantis nel 2021 ha lanciato più di 10 nuovi modelli di automobili a partire da Fiat Pulse (qui il listino completo Fiat) e Opel Mokka, fino ad arrivare a Citroen C4 e Peugeot 308, passando per DS 4, Jeep Grand Cherokee, Maserati MC20 e Opel Rocks-e. E proprio a questo riguardo, non è un mistero che la società stia pian piano svoltando verso il settore delle auto elettriche, al di là del fatto che sia una scelta politica o meno. Ne rappresenta un esempio anche la recente alleanza con Factorial per la realizzazione di batterie allo stato solido per le elettriche del futuro.

Un passo del genere lo vedremo presto anche nel settore dei veicoli commerciali, ambito in cui i veicoli a basse emissioni di Stellantis hanno riscosso una crescita notevole: le vendite mondiali hanno raggiunto 388.000 unità e ottenuto aumenti del 160%. "Spingendo sulla dinamica dei veicoli a basse emissioni (LEV), l'azienda ha accelerato fortemente commercializzando un portafoglio di 34 modelli che include furgoni a batterie" si legge in una nota rilasciata in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari di Stellantis. Dunque, un successo su più fronti che permette al gruppo di guardare con fiducia a un futuro complesso e ricco di sfide.