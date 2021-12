Stellantis punta sulle batterie allo stato solido

Stellantis e Mercedes, decidono di sfruttare la tecnologia di ultimissima generazione di Factorial, società americana che si occupa della realizzazione di batterie allo stato solido per le auto elettriche. I due grandi colossi automotive, secondo quanto previsto dagli accordi, diventeranno partner in affari di Factorial.

Questa realtà ha la sua sede nel Massachusetts, a Woburn, e sta lavorando alla progettazione e allo sviluppo di un'innovativa tipologia di batterie che la società stessa ha definito rivoluzionarie, rispetto ai dispositivi a cui siamo abituati. Factorial Energy spiega infatti quanto segue: “Senza alcun aumento del costo, le nostre nuove batterie offrono dal 20% al 50% di autonomia in più per ricarica e una maggiore sicurezza rispetto a quelle tradizionali agli ioni di litio”.

La tecnologia proprietaria FEST (Factorial Electrolyte System Technology), sempre secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa: “Sfrutta un materiale elettrolitico solido che garantisce prestazioni sicure e affidabili”. Factorial Energy spiega inoltre che l’elettrolita “è stato applicato con successo in celle da 40 Ah e funziona a temperatura ambiente. Può utilizzare la maggior parte delle attrezzature esistenti per la produzione di batterie al litio”. La società americana sta collaborando con differenti importanti attori del mercato automotive, tra cui anche importanti e grandi realtà, al fine di affinare la sua tecnologia. Il Gruppo Stellantis (nato lo scorso gennaio dalla fusione tra FCA e PSA) e Mercedes credono molto in queste batterie allo stato solido ed è il motivo per cui sono diventate addirittura socie, acquistando una quota di Factorial.

La nuova generazione di batterie allo stato solido (il futuro delle vetture elettriche senza litio) arriverà sul mercato nei prossimi anni, Stellantis si è data una scadenza massima di 5 anni. La scorsa estate infatti il Gruppo italo-americano, durante l’EV Day, ha dichiarato di voler introdurre entro il 2026 la prima tecnologia competitiva di batterie a stato solido. Ci sono altre realtà che vorrebbero invece anticipare. Carlos Tavares, CEO Stellantis, spiega: “Iniziative come questa ridurranno il time to market e renderanno più conveniente la transizione alla tecnologia a stato solido”. Siyu Huang, co-fondatore e CEO di Factorial, aggiunge: “Per noi è una straordinaria occasione per promuovere l’adozione della nostra tecnologia legata alle batterie a stato solido nel mercato di massa. Una tecnologia pulita, efficiente e sicura”.