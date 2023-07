Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Stellantis rafforza la sua posizione in Europa nel primo semestre del 2023

Il primo semestre del 2023 è oramai agli archivi ed è tempo di tirare le somme: il Gruppo Stellantis ha registrato una prima parte di anno molto positiva in Europa, rafforzando la sua posizione in tutti i segmenti del mercato e confermandosi leader in diversi mercati chiave come l’Italia e la Francia.

Per l’azienda arrivano ottimi dati anche dal settore delle auto elettriche dove si conferma al primo posto in tre dei primi cinque mercati europei (Francia, Italia e Spagna), conquistando la leadership sia nel segmento A che nel segmento B del mercato.

Un primo semestre di crescita

I dati di vendita del primo semestre in Europa confermano la solida performance per Stellantis. L’azienda, attuale secondo gruppo in Europa per volumi complessivi, ha chiuso la prima metà dell’anno con 1,44 milioni di immatricolazioni con una crescita del +5,3% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno e con una quota di mercato del 19,1%.

Stellantis è leader del segmento dei veicoli commerciali leggeri con circa 292.000 unità vendute e un incremento del +5,3% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il market share, in questo caso, ha superato il 30%.

Nel frattempo, il Gruppo registra dati incoraggianti anche per quanto riguarda il sempre più importante segmento di mercato delle auto elettriche con una leadership in Italia, Francia e Spagna. In questi tre mercati, l’azienda ha la leadership anche tra le ibride plug-in.

Attualmente, Stellantis ha 24 BEV sul mercato ma la gamma è in continua evoluzione, come confermato dal recente debutto della Fiat 600E. L’offerta di veicoli a zero emissioni di Stellantis raddoppierà quasi entro fine 2024.

Il primo semestre del 2023 si è chiuso con un dominio nel segmento A, con il 39% di quota, e nei segmenti B e B-SUV, con 62% e 53% di quota rispettivamente. Ottimi dati anche per il segmento CV, con una quota del 46%.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata, commenta così i risultati: “La nostra solida performance commerciale, abbinata a risultati finanziari a due cifre per il primo semestre del 2023, dimostra che siamo sulla buona strada per una mobilità a zero emissioni, rispettosa dell’ambiente e accessibile a tutti”.

Tanti modelli di successo

I risultati di Stellantis sono legati alle ottime performance di alcuni modelli. La Fiat 500 Elettrica, ad esempio, è leader in Europa tra le auto elettriche di segmento A mentre la Peugeot e-208 è al primo posto nella classifica di vendite tra le segmento B a zero emissioni.

Diversi altri modelli di Stellantis confermano una solida leadership in diversi mercati europei: tra questi c’è la Fiat Panda che è ancora l’auto più venduta in Italia. Da segnalare, sempre restando all’interno dei confini nazionali, l’ottima performance della Jeep Compass 4xe che conquista la leadership tra le auto ibride plug-in.

Ottimi dati per l’azienda arrivano anche dal segmento dei veicoli commerciali: il Fiat Ducato è il più venduto in Italia mentre il Peugeot Partner guida il mercato spagnolo. Da segnalare anche la leadership, trai van a zero emissioni, del Citroen e-Berlingo in Spagna e del Vauxhall Vivaro Electric nel Regno Unito.