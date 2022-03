La station wagon elettrica da 700 km di autonomia

Debutta Audi A6 e-tron concept, una declinazione della berlina coupé full electric già nota al pubblico per essere stata presentata al salone dell’Auto di Shangai del 2021. Ottimamente versatile, la concept car unisce la trazione elettrica, la mobilità del domani ad un marchio di fabbrica di Audi quale la configurazione Avant.

Audi A6 e-tron realizzata in collaborazione con Porsche

Audi A6 e-tron si basa sulla piattaforma elettrica PPE realizzata in collaborazione con Porsche sotto la gestione della casa di Ingolstadt. Il design di questa concept car è composto da una radicale evoluzione dei sistemi di Audi A6. Lunga 4,96, larga 1,96, e alta 1,44 metri. Audi A6 Avant e-tron concept anticipa il futuro top di gamma del marchio, mentre al tempo stesso riprende alcuni elementi stilistici che contraddistinguono l’attuale progetto e-tron come la calandra single frame chiusa e la banda luminosa che congiunge i gruppi ottici posteriori.

Altre caratteristiche essenziali rappresentano anche l’autonomia della vettura, superiore a 700 chilometri WLTP, e dallo scatto da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, dall’altro dalla generosa capacità di carico e dalla possibilità, attingendo energia alle colonnine HPC, di rigenerare 300 chilometri di range in 10 minuti.

La sportività di Audi A6 Avant e-tron concept è ribadita dai cerchi in lega da 22 pollici, dagli sbalzi ridotti, dalla cellula abitacolo e dal contenuto sviluppo verticale. Lateralmente, Audi A6 Avant e-tron concept appare monolitica, quasi fosse ricavata da un unico blocco. Il dinamico arco del tetto è in stile tipicamente Avant, così come i montanti marcatamente inclinati e i passaruota possenti che enfatizzano la generosa impronta a terra della vettura.

Car Entertainment a portata di mano

Quanto ai gruppi ottici, i proiettori anteriori Matrix LED generano animazioni di qualità cinematografica. Se, ad esempio, la vettura viene parcheggiata davanti a una parete durante la ricarica, il conducente e i passeggeri possono trascorrere il tempo proiettando su di essa un videogioco, concepito e sviluppato appositamente per Audi A6 Avant e-tron concept, e utilizzando i propri smartphone come joystick.

Quanto ai gruppi ottici posteriori, la concept dei quattro anelli si avvale della tecnologia OLED. Nello specifico, sono caratterizzati da un’innovativa architettura tridimensionale in grado di adattarsi alla conformazione della carrozzeria. Il design notturno diviene parte integrante del look della vettura e le animazioni luminose dinamiche si contraddistinguono per la profondità, creando un avanguardistico effetto spaziale. In aggiunta alle funzioni d’illuminazione, i proiettori adattano il fascio luminoso in funzione delle condizioni del traffico, meteo e ambientali, trasmettendo le informazioni, in special modo le segnalazioni di pericolo, anche agli altri utenti della strada per mezzo di segnali visivi.

La batteria di Audi A6 Avant e-tron concept consente la ricarica in corrente continua con potenze sino a 270 kW e la possibilità di assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere circa 300 chilometri, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica della batteria passa dal 5% all’80%. Tempistiche che, in abbinamento a un’autonomia massima di 700 chilometri, rendono Audi A6 Avant un’auto adatta sia al commuting urbano sia ai lunghi trasferimenti.

Quanto alle prestazioni, le versioni d’ingresso di Audi A6 Avant e-tron accelerano da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi, mentre le varianti top di gamma coprono lo 0-100 km/h in meno di quattro secondi. Non si conosce ancora il probabile prezzo di listino della vettura in quanto la versione definitiva potrà essere disponibile a partire dal 2023.