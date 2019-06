Sta arrivando il suv blindato dalla potenza esagerata

editato in: da

Dopo aver lanciato l’ultimo veicolo Rezvani nel 2017, il marchio sta ora pensando a una nuova versione del robusto suv per l’anno 2020.

L’idea è quella di offrire un nuovo design per un veicolo massiccio e da fuoristrada, ben proporzionato, eccitante per gli occhi di chi lo guarda tanto quanto per il cuore e la passione di chi lo guida, questo è ciò che ha dichiarato il CEO dell’azienda, Ferris Rezvani. La Casa quindi presenta il suo modello più estremo realizzato fino ad oggi. Un Xtreme Utility Vehicle, XUV, omologato per strada, il Tank di Rezvani incarna molte delle caratteristiche del veicolo militare che ha lo stesso nome, il veicolo più massiccio e più performante mai costruito dalla Casa automobilistica californiana.

Per quanto riguarda la motorizzazione, quello che vediamo sotto il cofano è un potente Hemi V8 da 6.4 litri in grado di erogare l’eccezionale potenza di 500 cavalli e 430 Nm di coppia. Rezvani 2020 sarà caratterizzato da un design body-on-frame e da trazione integrale. I disegni sono stati realizzati dal pluripremiato designer Samir Sadikhov, Rezvani Tank si ispira all’aspetto di alcuni dei veicoli militari più conosciuti al mondo, ma progettato per uso civile. L’esterno è molto robusto ed è evidenziato da un profilo ben definito e viene abbinato a un sistema di sospensioni di altissimo livello.

Il frontale con la griglia così aggressiva e la forma dei fari somigliano molto a tutte le altre auto della gamma Rezvani, sotto la griglia troviamo due fendinebbia a Led che consentono una maggiore visibilità. Una barra luminosa a Led montata sul tetto offre ai guidatori un elemento di illuminazione aggiuntivo. C’è la possibilità di scegliere anche il pacchetto Off-Road che offre differenti elementi unici come pneumatici più efficienti, assale Dynatrac ProRock 44/60 con E-lockers e ammortizzatori Fox 2.5″ Remote. C’è anche il pacchetto Off-Road Extreme di fascia alta che include caratteristiche aggiuntive per una guida ancora più estrema nei percorsi fuoristrada.

Uno sguardo agli interni del fuoristrada che sono stati pensati in pelle, in grado di donare un altissimo livello di comfort al guidatore e ai passeggeri a bordo. Il display centrale per l’Infotainment è da 7.9’’ e consente l’accesso a funzioni come Google Maps e moltissime altre app ottimizzate per l’utilizzo anche in off-road. Un Head Up Display inoltre permette di accedere in maniera molto facile a tutti i dati e alle informazioni sul veicolo senza distrarsi e distogliere lo sguardo dalla strada.