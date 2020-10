SSC Tuatara: record di velocità, è l’auto di serie più veloce al mondo

editato in: da

SSC Tuatara è l’auto più veloce del mondo

SSC North America, azienda americana di hypercar, ha conquistato l’ambito titolo di Veicolo di produzione più veloce al mondo, con la sua Tuatara da 1.750 CV. Alla guida il pilota professionista di fama internazionale, Oliver Webb.

La corsa da record si è svolta la mattina di sabato 10 ottobre, fuori Las Vegas vicino a Pahrump, in Nevada, lungo un tratto di sette miglia della State Route 160. Webb ha spinto la SSC Tuatara a una velocità media di 316,11 mph (508,73 km/h) dopo due prove consecutive ad alta velocità di 301,07 mph (484,53 km/h) e 331,15 mph (532,93 km/h). In conformità con i criteri del record, Tuatara ha viaggiato nelle due direzioni di marcia, per azzerare gli effetti dell’usura del manto stradale e del vento, registrando la sua velocità entro un’ora, per battere il record mondiale di Veicolo di produzione più veloce.

Jerod Shelby, CEO di SSC, ha dichiarato: “Sono passati dieci anni da quando abbiamo tenuto questo record con la nostra prima vettura, l’Ultimate Aero. Le prestazioni della nostra Tuatara riflettono la dedizione e l’attenzione con cui abbiamo perseguito questo risultato. Siamo arrivati ​​molto vicini al raggiungimento dei numeri teorici, il che è sorprendente da fare in un mondo reale su una strada pubblica”.

“Con condizioni migliori, so che sarei potuto andare più veloce”, ha detto Oliver Webb, che ha pilotato il record. “Mentre mi avvicinavo a 331 mph, la Tuatara è salita di quasi 20 mph negli ultimi cinque secondi. Stava ancora andando bene. Come ho detto a Jerod, la macchina non era ancora al massimo. I venti trasversali sono tutto ciò che ci ha impedito di arrivare al suo limite massimo”.

Oltre al record di Veicolo di produzione più veloce, la SSC Tuatara ha battuto i record mondiali per:

Miglio più veloce su una strada pubblica a 313,12 mph (503,92 km/h);

Chilometro più veloce su una strada pubblica a 321,35 mph (517,16 km/h);

Velocità massima raggiunta su una strada pubblica a 331,15 mph (532,93 km/h).

Tuatara ha raggiunto le sue velocità dominanti grazie a una serie di funzioni che lavorano in armonia, tra cui l’aerodinamica impareggiabile, progettata in collaborazione con il designer di fama mondiale Jason Castriota di Castriota Design, il design della Tuatara ha raggiunto il miglior coefficiente di resistenza di produzione di tutti i tempi. La trasmissione senza precedenti, il propulsore V8 di SSC è stato sviluppato e costruito in collaborazione con Tom Nelson di Nelson Racing Engines. Il motore su misura da 5,9 litri e eroga 1.750 cavalli.

Infine, altro fattore vincente è la sicurezza; la robusta monoscocca in fibra di carbonio della Tuatara offre una sicurezza vitale al guidatore ed è abbastanza leggera da garantire le massime prestazioni. ‍