Spoticar, arriva anche in Italia il nuovo brand

Spoticar è il nuovo brand già presente in differenti Paesi che oggi il Gruppo PSA ha deciso di lanciare anche in Italia, è un nome che racchiude in sé tutte le competenze dei marchi del gruppo e riguarda le opportunità di vendita dei veicoli usati di qualsiasi marca.

Inizialmente il network Spoticar riguarderà tutta la rete di concessionari e agenti Peugeot, Citroen e Opel. I controlli effettuati sui veicoli usati e la professionalità della rete dei rispettivi marchi sono il risultato di una preparazione specifica per la rivendita, risultato di 100 punti di controllo: carrozzeria, standard di inquinamento, componenti meccanici e sicurezza. Una verifica che dà la possibilità a Spoticar di proporre tre differenti tipologie di garanzia per i veicoli usati che hanno fino a dieci anni.

In particolare abbiamo la garanzia Premium, attivabile per veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio al momento della vendita non superiore a 100.000 km, la garanzia Advanced per veicoli da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000 km e la garanzia Essential attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni con chilometraggio illimitato. Durante lo stesso periodo, i veicoli godono di una assistenza H24, in caso di guasto oppure incidente.

E non è ancora tutto, esiste anche la formula ‘soddisfatto o rimborsato’ di Spoticar che dà la possibilità di sostituire l’usato acquistato entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna. La sostituzione riguarda un veicolo di pari categoria, cilindrata, energia e prezzo, fatto salvo l’ovvia verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti.

I clienti del brand Spoticar potranno anche usare una piattaforma digitale per la loro salute, si tratta di MyClinic, creata insieme a Europ Assistance, un sistema di monitoraggio innovativo della propria salute. In caso di un problema in ambito medico, grazie ad un algoritmo certificato, ogni cliente può fare un’autovalutazione dei propri sintomi oppure rivolgersi ad un medico per chiedere un video-consulto.

Spoticar offre auto per il cliente privato e anche veicoli commerciali per professionisti che possono usufruire di una garanzia estesa a 24 mesi, con chilometraggio illimitato ed assistenza H24 per lo stesso periodo. Il sito web diventa il punto di partenza per la ricerca del prossimo veicolo usato, il lancio ufficiale è iniziato il 28 gennaio 2020 con l’inaugurazione del primo punto vendita Spoticar in Italia, nella storica location milanese di Via Gattamelata 41.

Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia, nel corso dell’inaugurazione ha espresso convinzione per questo progetto anche in ambito italiano, dichiarando: “L’esperienza internazionale, partita dalla Francia lo scorso anno, ci ha dimostrato il potenziale di un servizio che solo la competenza della rete ufficiale dei marchi di Groupe PSA poteva esprimere con un livello di garanzia e assistenza così elevato. In un mercato mondiale in forte evoluzione, concorrenziale ed altamente digitalizzato, il lancio di Spoticar dimostra nuovamente la capacità di sfidare le convenzioni, alla base della continua crescita di Groupe PSA”.