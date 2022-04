Sorpasso dell’elettrico sul diesel: è successo

In Francia l’elettrico è a un passo dal sorpasso sul diesel, secondo i dati delle immatricolazioni del mese di marzo 2022. Non è una notizia che ci “sconvolge”, lo sappiamo bene – infatti – che le vetture a zero emissioni sono in grande espansione e che nei prossimi anni occuperanno una grande fetta del mercato automotive.

Forse non ce lo aspettavamo così presto, e nella situazione in cui l'intero settore vive. Ma la transizione energetica è già iniziata da tempo per la maggior parte dei brand, e continua senza sosta. Sono solo circa mille le unità che, nel mese di marzo in Francia, separano le vendite di auto EV da quelle di modelli diesel. Ed è il marchio di Elon Musk, Tesla, a condurre, in vetta alle classifiche.

Auto elettriche in crescita

I dati parlano chiaro: con il passare dei mesi le vetture diesel calano nel numero delle immatricolazioni rispetto alle elettriche. Nel mese di marzo 2022 si sono fermate a 21.075 unità, mentre le elettriche sono aumentate, arrivando a quota 19.835, con una buona fetta di mercato – precisamente il 13,45% di quota. Ed è per questo che prevediamo che molto presto le EV supereranno i modelli a gasolio, il sorpasso che ci aspettiamo probabilmente si concretizzerà a breve. La Francia è comunque un Paese molto diverso dal nostro, basta considerare che, per la vendita di auto elettriche, ci sono incentivi molto più convenienti (rispetto ai nostri) messi a disposizione dei cittadini, per non parlare del prezzo dell’energia, che è certamente più contenuto rispetto a quello che paghiamo noi in Italia.

Facendo un paragone sulla questione delle vetture elettriche, possiamo dire che in Italia oggi le EV sono in calo, “cascate” al 3,7% di quota di mercato. In Francia, come abbiamo visto, la percentuale invece tocca ben 10 punti in più. Un dato non di certo indifferente. E qual è l’auto elettrica più venduta in assoluto? La creatura di Elon Musk, Tesla Model 3, è sul podio, dietro solo alla Dacia Sandero che, dobbiamo dirlo, vanta anche un prezzo ultra competitivo, che fa gola a molti.

Il successo di Tesla sul mercato europeo

Al momento la Casa di Palo Alto si conferma sempre ai primi posti in Europa per numero di vetture vendute. Le performance del brand di Elon Musk, si sa, sono sempre molto elevate. Tesla ha consegnato, nell’ultimo mese, 3.882 Model 3 e 968 Model Y, alcuni modelli sono già quelli prodotti nella nuova gigafactory tedesca, inaugurata di recente.

Tra i modelli delle altre Case automobilistiche segnaliamo sicuramente la Dacia Spring, l’elettrica low cost presentata di recente, che ha venduto 2.111 unità in tutto, e un’altra vettura del Gruppo Renault, la Zoe, sotto di circa 1.000 unità – con un totale di 1.127 immatricolazioni. Altra auto che è molto apprezzata in Francia, come anche in Italia, è la nostra icona Made in Italy – la Fiat 500. Al momento non abbiamo ancora in mano i dati ufficiali, ma sappiamo che è una delle più vendute anche oltralpe. Secondo il sito francese Automobile Propre, le vendite di modelli elettrici sono state rappresentate per il 17% da Dacia, il 26% da Kia e il 21% da Hyundai. Un ottimo 48% delle vendite totali per Fiat, anche se con un unico modello.