Sony fa sul serio e punta sulle auto elettriche

Sony presenta il suo nuovo SUV elettrico, il Vision-S 02: il colosso giapponese, in occasione del Consumer Electronics Show del 2022 di Las Vegas, mostra in grande stile il prototipo della vettura a zero emissioni, basata sulla piattaforma EV e cloud di Vision-S 01.

Sono passati ormai due anni da quando sempre a Las Vegas, e sempre al CES, Sony presentò per la prima volta Vision-S, il prototipo di berlina elettrica sviluppata, a detta della stessa azienda nipponica, più come laboratorio su strada per lo sviluppo di nuove tecnologie automotive che come primo passo verso il grande ingresso nel mercato automobilistico mondiale.

A due anni di distanza, il colosso giapponese fa una vera e propria “inversione a u” su questo fronte e si prepara a entrare a piedi uniti nel settore automotive, annunciando la nascita della sussidiaria Sony Mobility Inc., creata con l’obiettivo di esplorare la possibilità di entrare sul mercato dei veicoli elettrici. La nuova sussidiaria sarà attiva a partire dalla prossima primavera, nel periodo in cui inizia l’anno fiscale in Giappone.

CES di Las Vegas: Sony svela il Vision-S 02

Sviluppare il progetto Vision-S non sarà l’unico focus della neonata società: l’obiettivo è quello di occuparsi di altri campi, come l’intelligenza artificiale e la robotica. Sony Mobility Inc., inoltre, si far carico di ulteriori progetti già avviati dalla Casa madre, come il robot Aibo e il drone Airpeak.

Al CES in corso a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2022, dove è grande protagonista anche la nuova Fiat 500e, Sony mostra a tutto il mondo la sua nuova automobile elettrica: il SUV Vision-S 02, un prototipo inedito completamente funzionante e basato sulla stessa piattaforma EV e cloud di Vision-S 01. La vettura rappresenta un esempio di ciò che la Casa giapponese è in grado di fare sul fronte del mercato automobilistico.

Il nuovo Vision-S 02, proprio come la prima concept car super tecnologica di Sony, ha sette posti ed è dotata di sensori d’immagini e LIDAR che servono a monitorare a 360 gradi tutto l’ambiente che circonda l’auto. Questo tecnologia permette di avere a disposizione tutta una serie di sistemi di assistenza alla guida automatici di livello 2+ sui quali Sony ha già annunciato di continuare a lavorare, effettuando test e verifiche sulle strade europee, allo scopo di poterli portare definitivamente sul mercato.

Super tecnologia per il SUV elettrico di Sony

Il brand giapponese ha sviluppato una tecnologia di pilotaggio remoto che sfrutta tutte le potenzialità della connettività 5G, in particolar modo l’alta banda e la bassa latenza, per la trasmissione di video, dati telematici e segnali di controllo. Tale tecnologia è stata già testata su strada tramite il prototipo Vision-S 01 in collaborazione con Vodafone. Al CES 2022 di Las Vegas, Sony ha mostrato un video della sperimentazione che mostra il suo precedente prototipo girare su una pista della Germania pilotata da remoto da un team in Giappone.

Gli interni del SUV elettrico realizzato da Sony sono caratterizzati da un concept di tecnologie all’avanguardia: seguendo in pieno lo stile del colosso Giapponese, l’abitacolo è un tripudio di schermi e hig tech, con un suono avvolgente a 360 gradi grazie alla tecnologia proprietaria 360 Reality Audio. Non poteva mancare una connessione con la Playstation 5 che ha battuto tutti i record di vendite: tramite la rete 5G, sarà possibile collegare la console al sistema di intrattenimento di bordo per giocare in streaming.