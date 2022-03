Sony e Honda insieme per le auto elettriche

Da un lato l’esperienza nella produzione di auto, dall’altra la rinomata conoscenza delle tecnologie e mezzi sempre più evoluti. Da questi presupposti più che positivi nasce il legame tra Honda e Sony, che prossimamente metteranno in campo le loro competenze per produrre insieme veicoli elettrici.

In un’era sempre più improntata verso una mobilità green e amica dell’ambiente, soprattutto con la crisi dei prezzi di benzina e diesel, il legame tra le due multinazionali giapponesi si prospetta di successo, ma per avere la prima quattro ruote elettrica in strada bisognerà aspettare qualche anno.

Sony e Honda insieme per l’elettrico

La collaborazione, che alcuni rumors avevano già anticipato, è stata ufficializzata con un comunicato che ha messo in chiaro il lavoro che verrà per le due aziende. Dal memorandum d’intesa per realizzare la joint venture che li vedrà lavorare insieme è stato deciso che Honda, come giusto che sia, si occuperà del design e costruirà i veicoli, mentre da Sony arriveranno le tecnologie e la piattaforma per la mobilità.

Per Sony l’approdo alla mobilità non è una novità. Infatti nel 2020 la società di Minato presentò il suo primo prototipo di auto, la Vision-S, che fu un vero e proprio laboratorio per tentare di sviluppare nuove tecnologie per l’automotive e un tentativo di entrare nel modo delle auto.

Grazie alle grandi competenze delle due aziende, i veicoli elettri che nasceranno potranno contare sull’esperienza di sviluppo e vendita di Honda, ma anche sulle più recenti tecnologie in campo studiate da Sony.

La roadmap della nuova collaborazione

Ma quando sarà realmente possibile vedere una prima macchina firmata dal duo Honda-Sony? Nella conferenza stampa di presentazione del progetto è stata descritta una roadmap che le due aziende dovranno seguire d’ora in avanti, con l’obiettivo di produrre quanto prima una quattro ruote elettrica.

Il primo passo è quello di mettere a punto la joint venture, nella quale la satellite Sony Mobility potrebbe presto convergere entro la fine del 2022. Il memorandum firmato tra le parti specifica poi un’altra importante scadenza, fissata nel prossimo triennio, ovvero l’ipotesi di poter vendere il primo modello EV nel 2025. Saranno dunque anni di lavoro intenso per raggiungere il prima possibile, e nel miglior modo possibile, i traguardi prefissati.

Gli obiettivi di Honda e Sony

Toshihiro Mibe, Representative Executive Officer e CEO di Honda Motor, ha spiegato cosa si aspetta da questo nuovo progetto con Sony: “La Nuova Società mirerà a essere all’avanguardia nell’innovazione, nell’evoluzione e nell’espansione della mobilità in tutto il mondo, adottando un approccio ampio e ambizioso alla creazione di valore che superi le aspettative e l’immaginazione dei clienti. Lo faremo sfruttando la tecnologia e il know-how all’avanguardia di Honda in relazione all’ambiente e alla sicurezza, allineando al contempo le risorse tecnologiche di entrambe le società”.

Entusiasta anche Kenichiro Yoshida, CEO di Sony: “Attraverso questa alleanza con Honda, che ha accumulato una vasta esperienza globale e risultati nell’industria automobilistica in molti anni e continua a fare progressi rivoluzionari in questo campo, intendiamo costruire sulla nostra visione di “rendere lo spazio della mobilità uno spazio emotivo” e contribuire all’evoluzione della mobilità incentrata sulla sicurezza, l’intrattenimento e l’adattabilità”.