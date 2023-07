Sold out tutti i 110 esemplari da oltre 1 milione di euro

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il prezzo poteva intimorire e far desistere anche chi è tra i più appassionati e fedeli al brand, ma così non è stato. Tutt’altro, infatti, è stato il risultato delle vendite della nuova Aston Martin Valour, l’edizione speciale per i 110 anni della Casa di Gaydon, che nei suoi 110 esemplari è andata sold out nel giro di pochissimo, nonostante il valore da oltre un milione di euro.

Sold out da sogno

Le edizioni speciali, si sa, hanno sempre un appeal particolare agli occhi degli appassionati del mondo delle automotive e dei fedelissimi a un brand, ma quanto successo col nuovo modello Aston Martin ha dell’incredibile. Sì, perché a due settimane dalla sua presentazione avvenuta al Goodwood Festival of Speed, la Valour è andata sold out in tutti i suoi 110 esemplari, 110 come gli anni festeggiati dalla Casa lo scorso 15 gennaio.

Una vettura il cui prezzo da 1 milione di sterline, al cambio 1,17 milioni di euro, non ha di certo frenato chi pur di avere un’auto made in Gaydon è disposto a tutto. E così è stato, perché l’esclusiva Aston Martin Valour ha fatto registrare un tutto esaurito da record, con il modello che verrà spedito in ogni parte del mondo.

Gli esemplari sfornati dalla Casa, infatti, sono stati gli unici su scala globale, con 110 modelli che rappresentano la più ghiotta delle occasioni da collezionismo facendo parte di una linea specifica da “last of an era”, ovvero ultimo esemplare d’epoca.

Un’auto che, ha sottolineato Aston Martin, ogni acquirente sarà invitato a personalizzare attraverso il servizio su misura Q che offre livree uniche, finiture della carrozzeria in fibra di carbonio a vista e una lunghissima serie di personalizzazione degli interni.

Valour, spettacolo al volante

Ispirata alla Victor, Aston Martin Valour ha rapito tutti col cambio manuale e il suo potente motore V12 biturbo che sprigiona 715 CV inviando 555 Nm alle ruote posteriori. Si tratta di un modello che onora la lunga tradizione del marchio, con prestazioni superlative e spettacolari. E abbinare il V12 a un cambio manuale, ha sottolineato Simon Newton, capo dell’ingegneria di Aston Martin, “è stata una scelta importante per onorare quel carattere che tanto piace ai veri guidatori”.

Un’icona moderna che fonde il carattere classico con l’esecuzione contemporanea, un’auto che è stata realizzata utilizzando le più recenti tecnologie, metodi e materiali all’avanguardia. L’impianto frenante carboceramico prevede dischi anteriori da 410 millimetri, con pinze a sei pistoni e dischi posteriori da 360 millimetri con pinze a quattro, mentre i cerchi forgiati da 21″ sono abbinati a nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 5 con mescole specifiche Aston Martin.

Capace di scattare da 0 a 96 km/h in appena 3,4 secondi e raggiungere la velocità di punta di 322 km/h, la carrozzeria in fibra di carbonio aiuta nell’aerodinamica e nella semplicità delle forme. Tanto lavoro anche negli interni, a due posti, resi esclusivi dalla realizzazione di una console centrale specifica, per dare risalto alla leva del cambio manuale a sei marce.

Scelte, quelle per l’abitacolo, che con particolari materiali permettono a Valour di brillare con combinazioni originali e altamente efficaci che ogni acquirente, poi, potrà anche modificare grazie all’aiuto del servizio Q di Aston Martin.