Incredibile sold out per l’hypercar Hennessey Venom F5 da 1.800 cavalli

È bastato davvero poco per lanciare la nuova Hennessey Venom F5 nell’olimpo delle hypercar più attese, con un sold out immediato per la quattro ruote della Casa texana, che si appresta a vivere un’altra pagina memorabile della propria storia.

Con una velocità di punta di quasi 500 km/h, il bolide è diventato immediatamente oggetto del desiderio della cerchia dei più facoltosi. Ambitissima tra i collezionisti, la Venom F5 è stata prodotta inizialmente in 24 unità, che hanno sin da subito conquistato i più facoltosi. Non è infatti una spesa da nulla quella affrontata da chi, dopo l’annuncio del via degli ordini, ha deciso di mettere mano al portafoglio per far sua l’hypercar. Ben 2,1 milioni di dollari, al cambio 1,8 milioni di euro, sono infatti serviti per accaparrarsi uno degli esemplari in vendita che però, come comunicato dallo stesso patron John Hennessey, non saranno consegnati prima di fine anno.

“La vendita è solo l’inizio del viaggio della F5 per noi, i nostri clienti e i nostri fan. E le novità non sono finite qui: abbiamo riservato altre sorprese per questo modello, inclusi sviluppi per il Track Pack, e qualcosa che sarà letteralmente fuori dal mondo”, ha commentato soddisfatto Hennessey, che ha svelato che nessun altro ordine verrà accettato per il 2021. Ennesimo traguardo raggiunto da Hennessey Performance che può vantare numerosi record.

Ma cosa ha attratto maggiormente gli appassionati? Questa hypercar a edizione limitata fa delle prestazioni e del design i suoi punti di forza. L’auto messa in mostra alla Monterey Car Week di Pebble Beach ha rubato la scena per la sua carrozzeria bicolore con livrea giallo-ocra e dettagli in nero come tetto, splitter anteriore ed estrattore posteriore. L’abitacolo, in posizione avanzata, è uno degli elementi distintivi del brand che ha nell’aerodinamica uno degli elementi chiave, che permette al mezzo di sfruttare a pieno la sua potenza.

Altri elementi distintivi sono poi i profili verticali anteriori nei pressi dei passaruota che permettono di dirottare i flussi d’aria contribuendo alla gestione del carico aerodinamico. Ma a strabiliare è la potenza dichiarata di questa super macchina, pronta a sfrecciare e lasciare tutti a bocca aperta. Grazie a un propulsore V8 con doppio turbocompressore, Hennessey Venom F5 può contare su una potenza massima di 1.842 CV, con una coppia di 1.617 Nm. Una forza mostruosa per l’hypercar, che come detto può toccare una velocità di punta di 480 km/h.

Dalla Casa americana sono arrivati anche ulteriori dettagli che vedono Venom F5 implementata di un cambio automatico a 7 rapporti con palette al volante, ruote dal diametro di 19 pollici all’anteriore e 20 al posteriore e dischi di alluminio forgiato. Elementi che rendono sportiva e allo stesso tempo elegante un’auto lunga quasi 5 metri (4,666), larga 1,96 e alta 1,31, con un passo pari a 2,8 metri. Se pensavate di acquistarne una è ormai troppo tardi, non resta altro che aspettare – per chi se lo può permettere – il restock per poter ambire ad avere in garage un bolide esageratamente pungente.