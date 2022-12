Smartworking, il nuovo ufficio a quattro ruote per lavorare ovunque

Fonte: Ufficio Stampa Daimler Truck L'ufficio su ruote FUSO NOMADPro

FUSO Canter è un veicolo di Daimler Trucks AG. La rapida diffusione del Covid-19 ha scosso le fondamenta della tradizionale cultura del posto di lavoro, portando molte aziende a chiudere gli uffici e a trovare nuove strategie di lavoro da casa, avviando un cambiamento epocale culturale che ha ridefinito gli stili di lavoro per il futuro.

Lo smartworking, che negli altri Paesi d’Europa è una forma di lavoro comune da anni, anche in Italia si è diffuso come soluzione al lockdown e altri blocchi previsti dal contenimento della pandemia di Coronavirus.

Il lavoro agile a bordo di NOMADPro

Sebbene la cultura WFH (working from home) abbia molti vantaggi, le tendenze emergenti suggeriscono che il lavoro da remoto prolungato può avere un impatto sulla salute fisica e mentale. L’aumento del tempo rinchiusi in casa a causa degli impegni di lavoro e del disagio sociale avvertito quando si esce in pubblico ha portato a un esercizio inadeguato e scelte alimentari sbagliate per molti. Questo nuovo stile di lavoro può anche offuscare i confini tra lavoro e casa, portando a sensazioni di claustrofobia, stress e affaticamento mentale.

In risposta diretta a questi problemi, i designer di FUSO hanno sfruttato la loro ingegnosità e conoscenza del design per creare NOMADPro, un prototipo di posto di lavoro su ruote basato sul versatile telaio Canter. In collaborazione con Dream Drive, azienda con sede a Tokyo, questo elegante furgone adatto allo scopo ridefinisce il significato del lavoro a distanza offrendo agli utenti la funzione di un ufficio insieme alla possibilità di allontanarsi da tutto e di lavorare in mezzo alla natura.

NOMADPro: com’è fatto

Sulla base del versatile telaio del FUSO Canter, i progettisti del marchio Daimler Truck hanno sviluppato il prototipo di questo nuovo posto di lavoro su ruote orientato al futuro, che permette di lavorare a bordo di un ufficio mobile, viaggiando e raggiungendo mete a contatto con la natura. Il FUSO NOMADPro combina un concetto di veicolo contemporaneo creativo con elementi di design tradizionali giapponesi.

Il cambiamento nella cultura del posto di lavoro, accelerato dalla pandemia di Covid-19, sta guidando una riprogettazione e una flessibilizzazione del lavoro in tutto il mondo. Il lavoro a distanza e gli orari di lavoro flessibili stanno diventando parte della vita quotidiana di sempre più persone.

Sono tante le persone che stanno iniziando a provare nuovi modi per raggiungere un equilibrio tra lavoro, tempo libero e benessere personale. Il NOMADPro è stato sviluppato per supportare gli individui in questo viaggio. È stato dimostrato che trascorrere del tempo nella natura ha un effetto positivo sulla salute mentale e che un regolare esercizio fisico all’aperto sia altrettanto importante per il benessere del fisico e della psiche.

Da un lato, il design del corpo alare mostra la versatilità del telaio Canter e l’ampia gamma di caratteristiche dell’autocarro leggero, mentre allo stesso tempo apre nuove possibilità di personalizzazione e utilizzo. L’aspetto più importante di questo nuovo veicolo è l’ala destra retrattile, che consente un’esperienza di lavoro completamente all’aperto. L’interno è dominato da materiali naturali ed elementi di design giapponese come pavimenti in legno di bambù e piastrelle, superfici in legno naturale e sedili in stile tatami.

Il veicolo è dotato di tavolo e panche che offrono un comodo spazio di lavoro per un massimo di due persone. Inoltre, FUSO NOMADPro è dotato di un letto estraibile, una cucina studio, un lavandino e una zona doccia.