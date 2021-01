Smart, in arrivo il primo SUV della sua storia

editato in: da

Smart porterà sul mercato il suo primissimo SUV compatto e elettrico, se ne parla da molto tempo, ma ora finalmente possiamo dichiarare la notizia ufficiale. Infatti l’annuncio è stato fatto da Daniel Lescow, vicepresidente delle vendite globali del marchio, tramite il suo profilo Linkedin. Il SUV sarà basato sulla piattaforma elettrica SAE di Geely.

Lescow dichiara: “Il futuro è elettrico e questa convinzione è qualcosa che motiva e ispira il nostro team ogni giorno nel lavoro che stiamo svolgendo in Smart. È fantastico vedere così tante persone in tutto il mondo passare ai veicoli elettrici e abbracciare tutto ciò che la mobilità a zero emissioni ha da offrire”.

Oltre a questo, Lescow è ben consapevole del grande entusiasmo che oggi gira intorno ai SUV. Le persone li adorano, sono tante le loro caratteristiche più apprezzate, tra cui la posizione di seduta più alta, lo spazio, la praticità e la sicurezza. Oltre all’estetica molto appagante. Per questo anche Smart oggi vuole lanciare il suo primo SUV, che sarà oltretutto elettrico.

Un SUV intelligente che incarna tutte le caratteristiche del brand: design progressivo, innovazione, alta tecnologia e guida elettrica. Un veicolo che sarà immediatamente riconoscibile anche grazie alle sue soluzioni di connettività intelligenti, ultramoderne, sofisticate e avanzate. La caratteristica ultra vincente su cui la Casa vuole puntare? Realizzare un’auto super compatta all’esterno e grande e spaziosa all’interno.

Le parole di Lescow: “Siamo convinti che il nostro nuovo SUV si affermerà rapidamente come leader nel segmento e guiderà una trasformazione nel significato e nell’aspetto di uno stile di vita urbano e elettrico”.

Pare che Smart abbia già una strategia chiara e determinata, che si basa sulla reputazione del brand in termini di sicurezza, qualità, guida e maneggevolezza. Mercedes-Benz e Geely stanno collaborando alla realizzazione di questo nuovo veicolo, unendo le loro competenze. Mercedes fornirà il design iconico e il supporto nello sviluppo della prossima generazione di veicoli intelligenti, guidata dalla rete di ingegneria globale di Geely.

I SUV stanno diventando i più popolari anche in Europa, per questo il nuovissimo SUV di Smart arriverà anche nel nostro continente. L’auto sarà realizzata sulla piattaforma SEA lungimirante di Geely, che sosterrà i modelli intelligenti di prossima generazione.

Lescow su LinkedIn: “Mi rendo conto che probabilmente vorrete saperne di più su questo entusiasmante sviluppo, ma ci vorrà ancora un po’ prima che possiamo rivelare i dettagli. Tuttavia, prometto di tenervi aggiornati sui progressi delle prossime settimane”. Al momento non abbiamo altri dettagli, non sappiamo ancora nulla sull’estetica, solo qualche possibile render e la probabile data di lancio, il 2022.