Skoda Vision IN, l’anteprima del nuovo suv

editato in: da

Skoda ha deciso di realizzare un nuovo suv esclusivamente per il mercato indiano e oggi mostra al pubblico globale i primi due schizzi in anteprima assoluta. Le immagini danno una prima idea di come potrebbe essere l’auto, la nuova Skoda Vision IN.

Il suv è sorprendente, solido e muscoloso, i primi due schizzi svelati oggi mostrano quanto sia estroverso l’esterno di quest’auto, il concept ha una lunghezza di circa 4.26 metri e anticipa le forme di quello che sarà un suv compatto progettato solo ed esclusivamente per il mercato indiano. Skoda Vision IN è stato studiato appositamente per l’India, la produzione inizierà proprio quest’anno e la nuova Vision IN apparirà per la prima volta davanti al pubblico durante l’evento Auto Expo 2020 organizzato a Nuova Delhi dal 5 al 12 febbraio.

Come abbiamo detto e come possiamo vedere gli schizzi sono due, il primo disegno di progettazione mostra la parte frontale e dinamica del concept studio del nuovo suv, visivamente avvincente. L’impressione visiva è modellata da una grande griglia Skoda con costole solide e dall’ampio cofano. Le unità superiori e molto piatte dei fari avanzano direttamente dalla griglia, il grembiule anteriore che vediamo sotto ha un design molto robusto e presenta delle prese d’aria laterali molto grandi e uno spoiler anteriore in alluminio di dimensioni enormi.

Quello che possiamo vedere invece nel secondo schizzo è la parte posteriore del nuovo suv Skoda Vision IN per il mercato indiano. L’auto si mostra chiaramente strutturata e presenta un’immagine distintiva, con luci posteriori tridimensionali nettamente sagomate, spicca inoltre una striscia di luce orizzontale che collega i riflettori. Al centro della parte posteriore della concept car vediamo la scritta Skoda illuminata molto accattivante e in posizione prominenti, nel grembiule posteriore sottostante poi vediamo un diffusore in alluminio integrato.

Skoda Auto sta lavorando nell’ambito del progetto INDIA 2.0, portando avanti le varie attività dei brand che fanno parte del Gruppo Volkswagen nel mercato indiano. Partendo dalla base della variante MBQ A0 IN della Matrice trasversale modulare verranno prodotti differenti modelli cross-band Skoda e Volkswagen, tutte auto che la Casa auto ceca sta realizzando con un focus sull’India e sulla clientela del Paese. La nuova piattaforma sub-compatta verrà presentata per la prima volta sul nuovo suv Skoda Vision IN.