Skoda svelerà presto Superb e Kodiaq: cosa sappiamo oggi

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Arrivano due nuovi modelli Skoda: Superb e Kodiaq.

Skoda si prepara a svelare i suoi due nuovi modelli: si tratta di Kodiaq e Superb, in arrivo per l’autunno del 2023. I modelli hanno superato con successo i test intensivi andati in scena al Circolo Polare Artico, compiendo un ulteriore passo in avanti verso il lancio ufficiale.

I test rappresentano un momento cruciale per Skoda che mette a dura prova le nuove auto: queste hanno dovuto sopportare il peso aggiuntivo di ghiaccio e neve. I due nuovi modelli del marchio del Gruppo Volkswagen sono stati valutati a temperature rigide, arrivate fino a -30 gradi Celsius.

Superb e Kodiaq: arrivano le nuove Skoda

Testare le auto in condizioni estreme fa parte del programma standard per lo sviluppo Skoda, brand che si propone di lanciare sei nuove auto elettriche entro il 2026. La Casa boema conduce regolarmente i test al Circolo Polare Artico, dove la nuova Superb e la nuova Kodiaq hanno dimostrato di poter affrontare qualsiasi tipo di sfida invernale, superando brillantemente le prove riservate al telaio, alla carrozzeria, al motore, al riscaldamento e all’impianto elettrico.

Sotto esame anche il comportamento di guida e i sistemi di assistenza dei nuovi modelli che si sono comportati in maniera superlativa. I collaudatori hanno verificato il comportamento dei veicoli su strade ghiacciate e innevate e il funzionamento dei sistemi di assistenza, valutando anche la dinamica di guida delle auto, le prestazioni della trazione integrale, le caratteristiche funzionali e il comfort delle sospensioni.

Sulle due nuove auto targate Skoda sono stati testati anche l’illuminazione notturna del veicolo e il comportamento acustico delle parti congelate del veicolo. Prove fondamentali anche per le batterie ad tensione dei veicoli PHEV, caricate in stato di congelamento per poi andare a determinare l’autonomia massima. Al fine di valutare con precisione la durata dei veicoli in condizioni invernali, i collaudatori hanno percorso decine di migliaia di chilometri in queste condizioni.

I test al Circolo Polare Artico

Dei test intensivi effettuati al Circolo Polare Artico ha parlato Johannes Neft, Membro del Board di Skoda Auto per lo Sviluppo Tecnico: “I test in condizioni ambientali estreme restano una parte cruciale nello sviluppo di nuovi veicoli – ha spiegato Neft – nonostante i progressi della simulazione al computer.

I programmi di test in climi desertici con temperature estremamente elevate, da un lato, e al Circolo Polare Artico, dall’altro, garantiscono che i Clienti Škoda possano contare sull’affidabilità dei loro veicoli in qualsiasi condizione atmosferica. Allo stesso tempo i test ci danno l’opportunità di identificare le esigenze di ottimizzazione e di progettare i veicoli nel miglior modo possibile per soddisfare i requisiti del funzionamento quotidiano”.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Delle nuove Skoda in arrivo nell’autunno del 2023, Superb rappresenta la quarta generazione dell’auto di segmento D che la Casa automobilistica della Repubblica Ceca produce a partire dal 2011, dopo aver preso ispirazione in parte a un modello risalente addirittura al 1934.

Auto di punta della gamma presente all’interno del listino Skoda, la Superb verrà svelata in concomitanza con il lancio della nuova Kamiq, seconda generazione del SUV che a partire dal suo esordio, avvenuto nel 2018, ha conquistato una fetta sempre maggiore di mercato, imponendosi sia in Europa che in Cina.