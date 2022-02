Skoda svela la nuova coupé

Skoda presenta la versione coupé del suo SUV di successo che sarà proposta presto anche nella prima variante sportiva RS 100% elettrica. Enyaq Cuopé iV presenta un design ancora più accattivante rispetto alla variante SUV e, nonostante le linee sportive, vanta spazi molto ampi e una capacità del bagagliaio di 570 litri.

Il coefficiente di resistenza aerodinamica del veicolo raggiunge il valore di 0,234, ed è stato migliorato rispetto a quello di Enyaq iV. A seconda delle specifiche, questo permette di ottenere un’autonomia fino a 545 km nel ciclo WLTP, rendendo il nuovo SUV adatto per percorrere lunghe distanze. La vettura viene proposta con due tagli di batteria, trazione posteriore o integrale, e quattro livelli di potenza da 132 kW a 220 kW (variante RS). Le Design Selection sostituiscono i classici livelli di allestimento interno.

Le parole del CEO Skoda

Thomas Schäfer, a proposito della nuova versione coupé del SUV, ha dichiarato: “Dopo il lancio di successo dell’auto (che ha vinto il premio ‘Volante d’Oro’ come miglior SUV elettrico nel 2021), nuovo Enyaq Coupé iV porta ancora più emozionalità, stile sportivo ed eleganza alla famiglia Skoda iV. I nostri designer e ingegneri sono riusciti ancora una volta a combinare un alto livello di funzionalità e un design accattivante. Il nuovo modello top di gamma del marchio è anche il primo modello RS 100% elettrico. Unisce perfettamente emozione ed efficienza, offrendo i caratteristici spazi generosi di Skoda, anche in una carrozzeria così elegante”.

Enyaq è prodotto nello stabilimento principale di Skoda a Mladá Boleslav, dove vengono realizzati i veicoli basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen in Europa, gli unici a essere prodotti fuori dalla Germania. Data la sua struttura e il passo lungo, la piattaforma modulare elettrificata MEB concede nuove opzioni in termini di proporzioni e design della carrozzeria. Con la batteria ad alto voltaggio incorporata al centro della scocca e data l’assenza del tunnel di trasmissione, lo spazio disponibile per i sedili posteriori è particolarmente generoso.

Il tetto panoramico di nuova generazione

La nuova Enyaq Coupé è dotata di un design ancora più accattivante rispetto alla variante SUV ed è disponibile sia nella versione Sportline, sia nel top di gamma sportivo, RS iV. Questo modello dispone del paraurti anteriore e di minigonne laterali nel colore della carrozzeria ed è equipaggiato con cerchi in lega tra i 19 e i 21 pollici. Dal montante centrale, la linea del tetto degrada dolcemente verso il posteriore e si unisce al portellone dotato di un volume dalla bordatura netta. Le linee del veicolo sono accentuate dal tetto con vetro panoramico oscurato, di serie per ogni coupé.

Batterie e potenze

L’auto è disponibile in quattro livelli di potenza. Enyaq Coupé iV 60 a trazione posteriore è equipaggiata con una batteria da 62 kWh (netto: 58 kWh) e ha una potenza di 132 kW, Enyaq iV 80 è a trazione posteriore ed eroga 150 kW grazie alla sua batteria da 82 kWh (netto 77kWh). Utilizzando la stessa batteria, Enyaq Coupé iV 80x e Enyaq Coupé RS iV sono dotati di un secondo motore per l’asse anteriore, che li rende veicoli a trazione integrale.

La variante 80x eroga 195 kW, invece il top di gamma RS iV arriva fino a 220 kW e ha una coppia massima di 460 Nm. Gli elementi caratterizzanti del primo modello RS 100% elettrico includono una dinamica di guida molto sportiva, diversi dettagli di design in colore nero lucido e il tipico catarifrangente rosso sul paraurti posteriore. La versione RS iV impiega solo 6,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge la velocità massima di 180 km/h, 20 km/h in più rispetto a ogni altra variante del nuovo coupé.

Il design degli esterni

L’auto offre all’esigente clientela un look più deciso e ‘attraente’ rispetto alla variante SUV. Il tetto degrada dolcemente verso il posteriore ed è formato, come abbiamo detto, da un vetro panoramico oscurato di serie. Insieme al caratteristico volume posteriore, dona un carattere distintivo al modello. I grandi cerchi in lega rendono l’aspetto dell’auto atletico e performante. Questa sensazione è accentuata su RS iV che sfoggia elementi di design neri e la caratteristica striscia rossa al posteriore.

Gli interni del nuovo modello

L’abitacolo è ampiamente personalizzabile scegliendo tra inedite Design Selection, che si ispirano ai più moderni contesti abitativi. Lo stile, i colori e i materiali usati, alcuni sostenibili, sono perfettamente armonizzati. Per Enyaq Coupé RS iV, sono proposte due soluzioni specifiche. Dieci intelligenti pacchetti di optional e alcune dotazioni proposte singolarmente rendono possibile la completa configurazione in soli sei passaggi.

Come per il SUV, l’abitacolo della versione coupé è caratterizzato dalle nuove Design Selection che prendono ispirazione dagli ambienti abitativi moderni e seguono nuovi stili per i rivestimenti, le finiture decorative, la plancia e i materiali

Connettività e infotainment all’avanguardia

Il lancio del nuovo Enyaq Coupé iV è l’occasione per la Casa di introdurre una nuova variante del suo sistema di infotainment. L’ultima versione software ME 3 porta aggiornamenti all’infotainment e all’head-up display, oltre a una migliore gestione della batteria. Il più grande touchscreen Skoda da 13 pollici e il Digital Cockpit da 5,3 pollici sono di serie nel nuovo coupé. La connessione permanente a Internet permette di usufruire in maniera molto semplice e intuitiva dei servizi online Skoda Connect, molti dei quali sono specificamente progettati per una vettura a zero emissioni. Tra le funzioni incluse c’è anche la possibilità di controllare in remoto la batteria o la gestione della climatizzazione dell’abitacolo tramite l’app MyŠKODA.

I sistemi di sicurezza di ultima generazione

L’auto dispone di un head-up display con realtà aumentata, fari full-LED Matrix e un alto livello di sicurezza passiva, è dotata infatti di ben nove airbag. Il Travel Assistant 2.5 fornisce supporto per i movimenti longitudinali e laterali, mentre altri intelligenti sistemi di assistenza avvertono dell’esistenza di eventuali possibili collisioni o rendono più comodo il parcheggio. L’head-up display dona al guidatore informazioni ancora più mirate per non distogliere lo sguardo dalla strada, mentre i fari full-LED Matrix offrono più sicurezza quando la visibilità è scarsa, dando la possibilità al guidatore di lasciare sempre accesi gli abbaglianti.

Skoda Enyaq Coupé iV: i prezzi di listino

L’auto viene aggiunta in gamma dopo il grandioso successo della versione SUV dello stesso modello, di cui abbiamo spesso parlato. Per il momento sappiamo che i prezzi di listino della variante Coupé iV appena lanciata vanno da 27.200 a 40.600 euro.