Skoda svela l’auto che celebra i valori del Pride

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda In occasione del mese del Pride Skoda presenta la nuova Enyaq Coupe Respectline

Giugno è il mese dedicato al Pride, dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+, periodo dell’anno in cui anche in Italia si celebrano i Pride in numerose città. E tra le varie realtà, anche la Casa automobilistica Skoda ha deciso di celebrarlo con la nuova Enyaq Coupé Respectline, la versione che celebra la diversità, l’equità, la correttezza e l’inclusione, che sono valori fondamentali per il marchio.

Durante tutta l’estate, il modello in questa nuova versione colorata e accattivante sarà esposto in differenti luoghi e per svariate occasioni.

Respectline: Skoda celebra l’unicità dell’individuo

Enyaq Coupé Respectline è uno dei SUV Skoda di grande successo, che oggi sfoggia una variante unica, riconoscibile per il design esterno distintivo, studiato per sottolineare l’importanza di proteggere i diritti umani e per promuovere il rispetto di tutte le persone e dell’ambiente.

Questo veicolo speciale ha un grande obiettivo, incoraggiare un trattamento equo e giusto di tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dall’etnia, dal sesso, dall’età, dall’orientamento sessuale, dalla religione, dall’identità di genere o da altre possibili e innumerevoli altre caratteristiche.

Skoda Enyaq Coupé Respectline è stata creata da un team di collaboratori della Casa, facenti parte di vari reparti. L’auto celebra il Pride e l’unicità delle persone, e farà la sua prima apparizione al pubblico in occasione del concerto Open Air dell’Orchestra Filarmonica Ceca il 21 giugno. Sarà inoltre presente al Pride Business Forum e al Prague Pride Festival e ad altri eventi estivi in patria e all’estero.

Com’è fatta

La realizzazione della nuova Skoda Enyaq Coupé Respectline è stata affidata a un team di collaboratori della Casa, provenienti da diversi reparti tra cui Sviluppo Tecnico, Produzione e Persone e Cultura, tutti coinvolti nella progettazione dell’auto, con il coordinamento del team di Comunicazione.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

La squadra Skoda è partita da un SUV Enyaq Coupé standard – di normale produzione – che è stato arricchito da un mosaico di colori molto sorprendente sulla carrozzeria e da esclusivi dettagli interni.

Ed è proprio sulla livrea dell’auto che al colore bianco originale, che sta ad indicare l’unità di tutte le forme di vita sulla terra, sono stati sovrapposti svariati elementi colorati, per creare una transizione cromatica dalle innumerevoli sfumature, differenti e sconfinate come la vita stessa.

La speciale calandra Crystal Face presenta le tonalità dell’arcobaleno, le lamelle verticali e quella orizzontale sono ora illuminate da 131 LED bianchi e multicolori.

L’auto presenta nuovi fari con tecnologia Matrix-LED e le luci posteriori in tecnologia LED, elementi in grado di creare un effetto di benvenuto molto suggestivo. Per l’occasione, è stato creato il logo Respectline, in collaborazione con il Dipartimento di Design, e lo troviamo applicato sia sugli esterni e che nell’abitacolo della vettura, come sui sedili o sul volante, dove è stato incastonato un cristallo inciso con il logo Respectline, realizzato dalla nota azienda boema Preciosa.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Come abbiamo anticipato, la nuova Enyaq Coupé in versione Respectline farà il suo debutto al concerto Open Air della Filarmonica Ceca il prossimo 21 giugno. Anche i visitatori del Pride Business Forum e del Summer Festival della Camera di Commercio e dell’Industria ceco-tedesca avranno la possibilità di vedere l’auto in tutto il suo splendore a giugno, il mese del Pride. Ad agosto invece la nuova auto elettrica arcobaleno accompagnerà l’intero Prague Pride Festival, che si terrà dal 7 al 13 agosto. L’auto poi viaggerà per l’Europa.