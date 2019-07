Skoda Superb, si rinnova la terza generazione

editato in: da

Skoda Superb Station Wagon: l’ammiraglia sempre più spaziosa

Siamo pronti a vedere la nuova Skoda Superb dopo la stagione estiva, l’aggiornamento sarà sul mercato in autunno.

La terza generazione dell’ammiraglia è pronta a modificarsi, l’auto è già ordinabile, la entry level parte da un prezzo di listino di 35.200 euro ed è la più venduta. Il listino della berlina parte invece da 1.100 euro in meno. Fra tre mesi potremo vedere il debutto della vettura sul mercato, la Skoda Superb Scout, la versione inedita creata per tutti coloro che desiderano un’auto fuoristrada e un suv.

Il listino di questa nuova versione parte da 46.200 euro con motore TDI da 2.0 litri, con trazione integrale e DSG. In programma c’è anche un’altra novità, la propulsione ibrida plug-in che arriverà tra qualche mese e che monterà comunque lo stesso sistema della Volkswagen Passat, con 218 cavalli di potenza, batteria da 13 kWh e autonomia elettrica di 50 km.

Gli interventi che sono stati apportati sulla nuova Skoda Superb riguardano in particolare l’aspetto tecnologico della vettura. Per quanto riguarda invece le dimensioni e l’estetica tutto è rimasto pressoché uguale, solo la lunghezza è superiore, per via del paraurti. Il bagagliaio ha una gran capacità e in Italia la decisione presa dalla Casa è principalmente quella di intervenire sugli allestimenti. Sono state escluse le versioni d’ingresso per introdurre invece la Executive, dotazione ricca con equipaggiamento di serie che comprende Front Assist con il riconoscimento dei pedoni, Cruise Control adattivo fino a 210 km/h, Side Assistant, Rear Traffic Alert, Emergency Assistant, Lane Assist, Traffic Jam Assistant e rilevatore di stanchezza del guidatore.

Le altre varianti di Skoda Superb sono Style, SportLine e L&K, tutte queste vetture hanno sensori di parcheggio anteriori e posteriori, gruppi ottici anteriori Full Led, climatizzatore bizona, vetri posteriori oscurati, navigatore Amundsen con schermo da 8 pollici. La gamma italiana sarà familiare e monterà il motore turbodiesel evo da 2.0 litri aggiornato in grado di erogare 150 cavalli di potenza.

La Skoda Superb è di grande successo ed è venduta soprattutto nel segmento delle flotte, questo restyling conferma l’ottima posizione della vettura sul mercato. L’auto è funzionale e razionale, gli interni sono molto spaziosi ed è apprezzata per essere silenziosa. La visibilità è ottima, molto apprezzata anche la frenata, come anche la motorizzazione. La nuova Skoda Superb Scout sarà sul mercato in autunno.