Skoda Superb IV, in anteprima il primo modello ibrido

editato in: da

La nuova Skoda Superb IV, nella sua versione wagon ibrida plug-in, verrà mostrata per la prima volta in Italia.

Debutto in anteprima assoluta per il pubblico italiano al Parco Valentino, a Torino, dove la Casa boema presenterà la sua nuova creazione a tecnologia ibrida plug-in, con un’autonomia di 55 chilometri e una potenza di 218 cavalli. Superb IV sarà la prima vettura del programma di elettrificazione intrapreso da Skoda ad arrivare sul mercato, nell’autunno di quest’anno. Rispetto ai precedenti, l’ultimo modello è stato rinnovato dal punto di vista estetico e nelle tecnologie di connettività e guida assistita.

La nuova Skoda Superb IV plug-in è dotata di un powertrain a tecnologia ibrida, con doppio motore: un propulsore quattro cilindri turbocompresso benzina da 1.4 litri e 156 CV e un motore elettrico da 85 kW. I due motori combinati permettono di arrivare ad una potenza massima di sistema di 218 cavalli e ad una coppia massima di 400nm. Il marchio boemo ha scelto una batteria agli ioni di litio da 13 kwh che garantisce un’autonomia, nella modalità elettrica ad emissioni zero, di 55 chilometri. Skoda, con il suo programma di elettrificazione di tutti i nuovi modelli, punta molto sulla semplicità. La batteria dell’ultima generazione di Superb sarà ricaricabile tramite una presa domestica oppure attraverso walkbox: il processo impiega solo 3,5 ore sfruttando una potenza di ricarica di 3,6 kW.

La versione ibrida plug-in di Superb arriva dopo il grande successo ottenuto dalla generazione precedente, lanciata nel 2015 e capace di tagliare un traguardo importante come quello delle 500 mila unità prodotte. Sarà esposta al prossimo Salone Parco Valentino, dal 19 al 23 giugno, in anteprima assoluta per il pubblico italiano. Le novità, però, non finiscono più. Sugli stand della Casa di Mlada Boleslav, saranno presenti altri due modelli della gamma Skoda: la nuova berlina, Scala, e il suv sportivo Kodiaq RS.

La nuova Scala è una berlina di segmento c che offre i migliori contenuti in fatto di sicurezza attiva e infotainment. Con il vano bagagli che va da 467 a 1.410 litri, può accogliere fino a 5 persone, offrendo uno spazio da wagon in dimensioni compatte. La Kodiaq RS, invece, è l’inedita variante ad altre prestazioni del primo suv di Skoda, con un motore 2.0 TDI da 240 cavalli. Entrambe saranno presenti sugli stand di Parco Valentino insieme alla nuova Skoda Superb IV plug-in, che dovrebbe essere disponibile sul mercato a partire dal prossimo autunno.