Skoda Scala Monte Carlo, presentazione al Salone di Francoforte

Skoda Scala: ecco la versione sportiva Monte Carlo

Skoda Scala allestimento Monte Carlo sarà presentata al Salone di Francoforte 2019, dal 10 al 22 settembre.

La Casa ha voluto rendere omaggio alla storia del rally di successo, ha usato scritte nere Skoda sul retro e elementi unici neri per dare una presenza visiva ancora più sportiva all’auto. La nuova Skoda Scala Montecarlo sarà disponibile con la gamma completa di motori, le prime unità saranno consegnate ai clienti dal quarto trimestre del 2019.

Monte Carlo è il distretto urbano del Principato di Monaco, sinonimo di glamour ed eleganza, nonché di più di 100 anni di storia delle corse automobilistiche. Tenutosi per la prima volta nel 1911, il Rally di Monte Carlo ha la più lunga tradizione di tutti gli eventi di settore e Skoda ne ha conseguito alcuni dei suoi più grandi successi. Il responsabile di Skoda Design, Oliver Stefani, ha dichiarato: “Con la nuova versione di Scala Montecarlo diamo ancora maggiore enfasi al carattere sportivo e dinamico dell’auto. Le caratteristiche nere, i grandi cerchi in lega e il nome storico stabiliscono un legame con i nostri veicoli da rally di successo e sono ancora più specificamente progettati per un target più giovane che apprezza la sportività e il design emotivo”.

I dettagli neri sportivi della Skoda Scala Montecarlo sono la scritta sul portellone che prende il posto del logo (l’auto è stata la prima di produzione europea di Skoda a sfoggiare questa caratteristica), il telaio della griglia affiancato dai fari a Led, parti del grembiule anteriore e le calotte degli specchietti retrovisori. L’auto presenta cerchi in lega da 17’’ neri o da 18’’ opzionali con lo speciale design Monte Carlo. L’equipaggiamento di serie prevede finestrini oscurati, lunotto posteriore esteso con spoiler e tetto panoramico.

Per quanto riguarda invece gli interni, anche qui si sente il gran fascino sportivo. Sedili regolabili in altezza con poggiatesta integrati e speciali rivestimenti Monte Carlo, design unico per le finiture decorative e il quadro strumenti. Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle traforata e cuciture rosse, le stesse della leva del freno a mano e del selettore del cambio.

Skoda presenterà la nuova Scala Monte Carlo all’industria e al grande pubblico al Motor Show di Francoforte. Il lancio sul mercato inizierà nel quarto trimestre del 2019.