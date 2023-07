Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa I primi bozzetti delle nuove Skoda Scala e Kamiq per il 2023

Due auto di grande successo nella gamma Skoda, la berlina compatta Scala e il City SUV Kamiq sono pronti per essere presentati nella loro nuova veste. L’azienda ci dà un primo assaggio di come sarà la nuova generazione dei due modelli.

Skoda ha rilasciato infatti i primi bozzetti, che anticipano quelle che saranno le linee e l’aspetto rinnovato delle due vetture. La Casa ha lavorato sul design e sulla dotazione tecnologica dei due modelli in gamma, per offrirne una versione nuova e all’avanguardia, oltre a portare a bordo dei modelli caratteristiche tipiche dei veicoli di segmento superiore. Scala e Kamiq saranno presentati in anteprima mondiale il 1° agosto, tra nemmeno dieci giorni.

Sono passati quattro anni dal lancio, Skoda Scala e Skoda Kamiq hanno ricevuto i consensi della critica e della clientela e oggi sono pronti a rinnovarsi. La Casa ha lavorato principalmente sugli aggiornamenti tecnologici e sulle modifiche al design esterno, combinandole in maniera perfetta, per evidenziare le caratteristiche chiave di ciascun modello, quali il dinamismo per Scala e l’aspetto robusto per Kamiq.

Entrambe le auto di nuova generazione di Skoda mostrano gruppi ottici, fascioni anteriori e posteriori e calandra ridisegnati, rivelando un aspetto totalmente inedito. Nuovi anche i cerchi in lega e la scritta sul portellone posteriore, che ora riprende la nuova Corporate Identity Skoda, completando elegantemente il rinnovamento.

La nuova Skoda Scala per il 2023

La nuova generazione della berlina compatta di successo della gamma Skoda si mostra oggi al pubblico, grazie alle primissime immagini rivelate dalla Casa boema, con fari più sottili, che si estendono ora fino alla calandra, sottolineando il fascino dinamico della vettura.

Fonte: Ufficio Stampa

La presa d’aria nella nuova grembialatura anteriore è ora divisa da elementi laterali a forma di ali, le stesse sono proposte oggi verniciate nel colore della carrozzeria, e si ritrovano anche nel diffusore posteriore rivisitato, che è affiancato da elementi cristallini. I gruppi ottici posteriori presentano ora una grafica nuova e più raffinata.

Un nuovo stile anche per Skoda Kamiq

La nuova generazione del City SUV Skoda Kamiq, come possiamo vedere da primi bozzetti svelati dal brand in attesa della presentazione ufficiale, sfoggia ora una maggiore presenza sulla strada. Il suo aspetto è ancor più da SUV, massiccio e robusto, con una grande presenza su strada.

L’elemento superiore dei caratteristici fari sdoppiati è ora più sottile e ha un design più pronunciato. La calandra, più grande e più verticale, presenta le caratteristiche doppie lamelle che formano U nella parte inferiore. Nella grembiulatura anteriore, l’area verniciata sotto la calandra e la presa d’aria vanno a sottolineare la larghezza del veicolo, completata da un robusto spoiler argentato che funge anche da protezione al sottoscocca.

Fonte: Ufficio Stampa

Il diffusore posteriore è costituito da un’ampia sezione superiore realizzata in colore nero e da una robusta sezione inferiore, invece in color argento. La caratteristica forma a L delle luci posteriori è stata rivisitata e ora si collega visivamente ai catarifrangenti, che adottano anch’essi una forma a L.

Concludendo, la berlina media e il City SUV della Casa boema ricevono un importante aggiornamento, vengono dotate di serie di dotazioni tipiche dei segmenti superiori: la Digital World Première dei due modelli si svolgerà il 1° agosto, è tutto pronto.