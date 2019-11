Skoda Scala, arriva la versione a metano: il prezzo

editato in: da

Skoda Scala, arriva anche la versione a metano

Skoda Scala è la compatta della Casa boema, realizzata di recente anche nella versione a metano, sarà sul mercato a partire dal mese di febbraio del prossimo anno e oggi sono già aperti gli ordini per tutti i nuovi clienti interessati.

L’auto è stata realizzata sulla piattaforma MQB A0 e dal punto di vista della motorizzazione monta un tre cilindri alimentato a benzina con una potenza di 90 cavalli, alimentato a gas stivato in tre bombole, ognuna delle quali ha la capacità complessiva di 13.8 kg. Una volta terminata la carica di gas, allora l’auto può viaggiare grazie al serbatoio a benzina da nove litri.

Il motore 1.0 è abbinato al cambio manuale e l’autonomia dichiarata a gas è di circa 410 km, quasi 30 con un kg di metano, che stando alla media dei prezzi oggi costa circa 0.99 al kg. L’autonomia totale della Skoda Scala a metano, sfruttando anche la disponibilità della benzina, con un pieno diventa di 630 km in tutto.

Una nota negativa riguarda la capienza del bagagliaio, che per ospitare le bombole ovviamente si riduce in parte e dai 467 litri standard dichiarati la versione a metano arriva a 339 litri, reclinando i sedili diventano 1.282 litri.

Skoda Scala G-Tec aggiunge la motorizzazione a metano, ampliando la gamma dei modelli a gas naturale dei marchi del Gruppo Volkswagen, che crede molto in questa tipologia di alimentazione alternativa. La Casa continua a proporre novità su tutti i modelli di maggiore successo oggi sul mercato e offre alla clientela una varietà di occasioni imperdibili che i clienti non fanno altro che apprezzare in maniera crescente.

Un aspetto che ovviamente interessa molto i potenziali clienti della nuova Skoda Scala a metano è il prezzo, il listino parte da una quota di 22.280 euro, durante la fase di lancio però il brand boemo parte con un prezzo d’attacco che sarà di 17.800 euro per la versione Ambition, si tratta senza ombra di dubbio di un’occasione unica per tutti coloro che vogliono acquistare quest’auto. Non dimentichiamo che gli ordini sono già stati aperti e che le consegne inizieranno a partire dal mese di febbraio 2020. Si tratta di una valida alternativa di motorizzazione meno inquinante.