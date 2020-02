Skoda, il primo suv elettrico si chiama Enyaq

editato in: da

Skoda presenta il suo primo suv elettrico, il nome svelato è Enyaq e deriva dalla parola enya che in irlandese significa ‘fonte di vita’ e quindi ‘essenza’, ‘spirito’ o ‘principio’. Questo sta ad indicare i diversi significati che possiamo attribuire alla vettura a zero emissioni.

La fonte di vita sta ad indicare l’ingresso della Casa auto nella nuova era dell’elettromobilità ed è in linea con l’affermazione del marchio “Spinto dall’inventiva – idee intelligenti dal 1895”. Rappresenta un nuovo inizio per Skoda, che va di pari passo con il temperamento della nuova Enyaq e la passione e la forza innovativa degli ingegneri del brand per il nuovo suv elettrico.

Enyaq è autentico, pieno di carattere e vivace, facile da pronunciare e da ricordare e si adatta perfettamente all’alba di una nuova era nella storia di 125 anni dell’azienda. Inoltre il nome che è stato dato al nuovo veicolo elettrico segue la nota nomenclatura dei suv di Skoda di successo, quali Kodiaq, Karoq e Kamiq, che derivano dal linguaggio degli Inuit che vivono nel nord del Canada e in Groenlandia.

La Casa auto combina i futuri veicoli 100% elettrici basati sul MEB con una lingua particolare e utilizza questa parola con la lettera E iniziale proprio per andare ad indicare anche l’elettromobilità, mentre la Q finale crea la connessione di cui parlavamo con tutti gli altri recenti suv di successo Kamiq, Kodiaq e Karoq.

Skoda Enyaq è il primo veicolo di produzione del marchio ceco basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e fa parte della serie di oltre dieci modelli elettrici che saranno lanciati con il sotto-marchio Skoda iV entro la fine del 2022. Entro il 2025 la Casa invece prevede che i veicoli e i modelli 100% elettrici e ibridi plug-in rappresenteranno il 25% delle vendite. Entro il prossimo anno Skoda avrà investito due miliardi di euro nello sviluppo di modelli elettrici e un sistema interconnesso per soluzioni di mobilità moderne e in pieno rispetto dell’ambiente.

La prima foto che possiamo vedere del suv elettrico è il dettaglio Enyaq sul retro dell’auto, la scritta sul suv, che è il secondo veicolo completamente elettrico del marchio dopo la Citigoᵉ iV.