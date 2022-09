Skoda, le prime immagini del SUV del futuro

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda 7S è pronto a sorprendere col suo concept rivoluzionario

Si chiamerà Vision 7S e già soltanto dal concept, presentato nelle scorse ore all’evento “Skoda Explore More” a Praga, è stato capace di sorprendere tutti per la rivoluzione che porterà nel segmento dei SUV. Skoda, infatti, è pronta a lasciare tutti a bocca aperta col suo nuovo compatto dalle grandi dimensioni, un veicolo completamente elettrico che sarà a sette posti, il più spazioso e comodo di sempre.

Skoda Vision 7S, il SUV del futuro

La Casa boema ha deciso di svelare il concept del nuovo mezzo nella serata evento del 30 agosto 2022 nel corso del quale sono stati presentati i dettagli del SUV pronto a rivoluzionare il mercato. Primo modello a sfoggiare il nuovo linguaggio di design del marchio, Vision 7S vestirà il nuovissimo frontale Tech-Deck Face e, soprattutto, presenterà l’aggiornamento del logo del brand per una maggiore visibilità sui canali di comunicazione digitali.

Nell’ottica di accelerare la propria campagna elettrica con il lancio di tre nuovi modelli entro il 2026, il compatto entra nel programma Skoda che ha l’obiettivo di elettrificare la propria flotta in Europa mettendo sul mercato il 70% di auto elettriche entro il 2030. Per far ciò da Mladá Boleslav è stato messo a punto un SUV che avrà un un’autonomia di oltre 600 chilometri con un picco di ricarica di 200 kW. Il concept si basa sulla piattaforma Modular Electrification Kit (MEB) del Gruppo Volkswagen e dispone di una batteria da 89 kWh (proprio Skoda ha recentemente creato il veicolo perfetto per l’estate).

Da parte di Skoda c’è entusiasmo e aspettative alte sui risultati che potrà ottenere Vision 7S, come riferito dal CEO Klaus Zellmer: “Con il concept forniamo una chiara anteprima di un modello che andrà ad inserirsi al vertice della nostra gamma di prodotti e della nostra base clienti. Nei prossimi cinque anni, investiremo complessivamente 5,6 miliardi di euro in mobilità elettrica e ulteriori 700 milioni in digitalizzazione, così da garantire la redditività futura dell’azienda e i posti di lavoro”.

Design e rispetto per l’ambiente

Guardando alle novità presentate da Skoda, il SUV Vision 7S regala un colpo d’occhio importante per le sue linee scultoree. Già solo guardando l’esterno, infatti, è facile comprendere l’elevato comfort degli interni, con un lungo abitacolo che ospiterà sette posti. Tra conferme, come la caratteristica linea del cofano del brand, e la novità del nuovo logo, il SUV è stato pensato per stupire ed emozionare (Vision 7S si inserirà nella ricca offerta di mezzi firmati Skoda).

Il design, infatti, è impreziosito da un lettering ridisegnato e completato da una nuova striscia di luci ambientali che si estende per tutta la larghezza del veicolo sul bordo superiore della sezione anteriore ed è caratterizzato da grafiche illuminate. I fari, sottili e posizionati più all’esterno, sono disposti in due file una sopra l’altra facendo estendere il gruppo ottico a quattro luci a formare una T. Le luci diurne si estendono invece fino ai parafanghi e formano la linea superiore della T, incorniciando il frontale.

Novità di stile è anche la verniciatura della carrozzeria, che per la prima volta in Skoda vedrà entrare in scena un colore opaco. Per Vision 7S, infatti, è stata pensata una livrea metallizzata opaca nel colore Verde Explorer che sottolinea l’aspetto minimalista del SUV (qui vi abbiamo parlato dei SUV che consumano di meno). Il colore viene poi ripreso negli interni, con le parti inferiori come cruscotto e braccioli delle portiere che sono state rivestite in pelle artificiale chiara che riprende lo stile della carrozzeria. L’abitacolo, seguendo l’obiettivo del brand di essere amico e rispettoso dell’ambiente, è arricchito da materiali che provengono per lo più da fonti sostenibili e sono resistenti, grazie ad alcune combinazioni di materiali. Un esempio è il fondo dell’auto, realizzato con materiale ricavato da pneumatici riciclati.