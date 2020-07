Skoda, offerta per le auto a metano in pronta consegna

editato in: da

Skoda Octavia: la quarta generazione arriva in Italia

La rete delle Concessionarie ŠKODA in Italia è nuovamente operativa su tutto il territorio ed è pronta ad accogliere nella massima sicurezza tutti coloro che vorranno scoprire le caratteristiche della gamma.

ŠKODA Italia ha pianificato una serie di esclusivi vantaggi per tutta la gamma, con l’obiettivo di favorire l’acquisto dei modelli già disponibili in rete, a cui aggiunge la nuova polizza di Protezione delle Rate che si basa sull’assicurazione Alter Ego Duo Plus e prevede la copertura del debito residuo in caso di sopraggiunta inadempienza per cause di forza maggiore.

Grande attenzione è stata riservata alla gamma G-TEC, sigla che identifica i modelli SCALA, KAMIQ e OCTAVIA Wagon con alimentazione a gas metano.

I pregi del gas naturale sono una combustione più pulita, una migliore efficienza dovuta al più alto contenuto di energia rispetto alla benzina e al gasolio e costi di gestione ridotti, a cui si sommano i vantaggi dell’esenzione totale o parziale dal pagamento del bollo auto a seconda delle regioni.

L’Italia è oggi il paese europeo con la più ampia rete di distributori di metano per autotrazione, più di 1.300 (a febbraio 2020), seguita da Germania con 900 stazioni e poi Repubblica Ceca, Svezia e Olanda.

La berlina SCALA, il nuovo City SUV KAMIQ e OCTAVIA Wagon G-TEC offrono potenze da 90 CV a 130 CV ed emettono circa il 25% in meno di CO2 rispetto a un analogo motore benzina, con autonomie che variano da 360 a oltre 480 km con un pieno di metano, mentre il serbatoio supplementare di benzina garantisce la mobilità nelle zone non coperte da distributori.

Alla elevata convenienza dell’alimentazione metano, oggi si aggiungono i vantaggi che la Rete ŠKODA riserva sulle vetture G-TEC disponibili in pronta consegna.

Il City SUV KAMIQ 1.0 G-TEC Ambition è infatti proposto con formula Clever Value a valore futuro garantito a 150 euro/mese anche con Protezione delle Rate.

Con la medesima formula, la berlina SCALA 1.0 G-TEC Ambition è proposta a 147 euro/mese.

Infine, OCTAVIA 1.5 G-TEC DSG Executive, uno dei modelli più richiesti e apprezzati dal pubblico italiano per la capacità di abbinare grande capacità di carico, piacere di guida e massima efficienza, oggi è proposto a 179 euro/mese in caso di permuta o rottamazione con Clever Value.