Skoda Octavia, arriva anche la versione a metano

Skoda Octavia da oggi sarà disponibile sul mercato italiano anche nella motorizzazione 1.5 G-TEC 130 CV a metano, tanto apprezzata dalla clientela, e proposta in abbinamento al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Grazie alla capacità complessiva di oltre 17 kg permessa dai tre serbatoi, l’autonomia a gas supera i 500 km. Per quanto riguarda invece le emissioni medie omologate di CO2, sono pari a 93-95 g/km. Permettono a tutti i clienti interessati alla nuova Skoda Octavia G-TEC di accedere agli incentivi statali riservati ai veicoli meno inquinanti. Senza dimenticare che ai Bonus statali si possono aggiungere anche le varie agevolazioni previste a livello locale, parliamo ad esempio della possibilità di entrare nelle zone urbane o ancora dell’esenzione parziale o totale del bollo auto. La nuova Skoda 1.5 G-TEC DSG è disponibile con carrozzeria berlina o Wagon e proposta nelle versioni Executive e Style.

I vantaggi della mobilità a metano sono davvero molteplici, sia per quanto riguarda il piano economico che quello ecologico. Innanzitutto le emissioni medie di CO2 sono in media inferiori del 25% rispetto a un analogo motore a benzina e non emettono particolato. La sovralimentazione e l’iniezione diretta consentono di beneficiare di performance e piacere di guida un tempo impensabili. La nuova Skoda Octavia a metano scatta da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e raggiunge la velocità massima di 218 km/h. Oltretutto, grazie ai nuovi incentivi statali, alle agevolazioni per la mobilità a metano e ai bassi costi di rifornimento, i vantaggi economici sono evidenti.

La versione Executive è studiata per le flotte aziendali e i professionisti, con una dotazione di serie completa dal punto di vista della sicurezza attiva e dell’infotainment. La versione Style invece aggiunge a queste dotazioni la retro-camera, l’illuminazione interna a Led, l’apertura key-less, i vetri posteriori oscurati, le modanature cromate e i cerchi da 17”.

La quarta generazione di Skoda Octavia 1.5 G-TEC è pronta ed è stata inserita nel listino della Casa, proposta a partire da 30.000 euro, le versioni Wagon hanno un sovrapprezzo di 1.050 euro. Viste le basse emissioni, questa variante a metano beneficia di incentivi all’acquisto che arrivano a 3.940 euro, in caso di rottamazione da parte del cliente, di un modello Euro 4 o precedente.