Skoda, una nuova versione per il SUV Kamiq

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Skoda Kamiq Black Dots: nuova versione del SUV compatto.

Skoda lancia una nuova versione di Kamiq, uno dei SUV più richiesti del brand che fa parte del Gruppo Volkswagen: la Black Dots che nasce per rispondere alle richieste dei clienti italiani.

La nuova versione di Skoda Kamiq è caratterizzata da stile e personalità, elementi sottolineati dai dettagli della carrozzeria in nero. Le dotazioni di serie sono da modello di segmento superiore e offrono il massimo della personalizzazione.

Skoda Kamiq, arriva la nuova versione Black Dots

Skoda Kamiq Black Dots è stata sviluppata e studiata appositamente per un pubblico giovane e dinamico, analizzando le scelte di chi guida un SUV compatto in Italia. Nel nostro Paese, durante il 2022, il segmento dei SUV compatti ha sfiorato il 28% dell’intero mercato automobilistico, a testimonianza dell’apprezzamento dei clienti italiani per vetture in grado di unire dimensioni a misura di città, praticità e una posizione di guida alta.

La versione Black Dots di Kamiq riesce a interpretare al meglio i requisiti più richiesti da una grande fetta di automobilisti italiani che cercano un SUV compatto: la lunghezza di 424 centimetri la rende perfetta per muoversi in città e l’abitacolo sviluppato in altezza e il passo lungo di 264 centimetri offrono tutta l’affidabilità di un’auto di segmento superiore.

Dal punto di vista estetico, le linee decise della Kamiq sono rese ancora più evidenti dalla nuova versione Black Dots che si distingue per i forti contrasti cromatici generati dagli elementi neri. La calandra, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone sono verniciati in nero lucido, mentre i mancorrenti al tetto e gli inserti nei paraurti sono in nero opaco, così da rendere ancora più accattivante l’abbinamento al colore della carrozzeria. In totale i clienti hanno la possibilità di scegliere tra sette vernici metallizzate e due pastello.

Skoda Kamiq Black Dots: le motorizzazioni

La nuova Skoda Kamiq Black Dots è disponibile con motorizzazioni benzina TSI che variano dai 95 ai 150 CV di potenza, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti a seconda delle varianti scelte. Di serie ci sono i gruppi ottici in tecnologia full LED con AFS, i cerchi in lega da 17 pollici con design aerodinamico, il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di avviamento KeyLess, le sellerie in tessuto misto pelle scamosciata sintetica e lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento.

Una caratteristica che accomuna la nuova Kamiq Black Dots agli altri modelli presenti all’interno del listino Skoda, è la grande attenzione verso i sistemi di assistenza alla guida: la sicurezza attiva è sorvegliata dal Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di ciclisti e pedoni e anche dal Lane Assistant che aiuta a mantenere l’auto all’intero della carreggiata. Tutti elementi disponibili di serie, insieme al Cruise Control e alla chiamata automatica di emergenza con geo-localizzazione.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Nell’abitacolo della nuova Kamiq di Skoda che nel 2022 ha presentato ENYAQ COUPÉ iV, l’unica auto con l’X Factor, spicca lo schermo in plancia da 8 pollici con comandi a sfioramento e fisici per il controllo delle funzioni. Lo schermo funge da unità di controllo che offre anche il tuner per la radio digital DAB+, due porte USB tipo C e la possibilità di connettersi con l’interfaccia smartphone sia Apple CarPlay che Android Auto.