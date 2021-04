Skoda Kodiaq, si rinnova il SUV di successo

editato in: da

Skoda KODIAQ si presenta in versione aggiornata

Kodiaq subisce un interessante restyling, il grandioso SUV di successo della Casa beneficia di un lavoro di sviluppo e ottimizzazione di alcune parti, cambiano l’aerodinamica e l’emozionale design; il SUV sarà disponibile a richiesta con sette posti.

Per la prima volta sono proposti innovativi fari Matrix full LED. Il modello top di gamma sportivo RS, oltre a un ulteriore trattamento estetico specifico, è ora equipaggiato con un nuovo motore TSI più potente. A partire da luglio 2021 il SUV Skoda Kodiaq sarà disponibile nelle versioni Active, Ambition e Style, L&K, SPORTLINE e RS.

Thomas Schäfer, CEO di Skoda Auto, sottolinea: “Per noi Kodiaq è stato un autentico “game-changer”: come primo modello della nostra offensiva SUV, ci ha introdotti in un segmento di vetture altamente dinamico e completamente nuovo per noi. I nostri clienti e la stampa specializzata internazionale apprezzano in Kodiaq le virtù tipiche del brand: l’eccellente rapporto qualità/prezzo, spazi estremamente generosi e opzioni di equipaggiamento ricche e complete. Oggi rendiamo la personalità del nostro grande SUV ancora più accattivante e aggiungiamo nuove dotazioni, come i fari Matrix full LED e i sedili ergonomici per ancora più sicurezza e comfort”.

Con le versioni Ambition, Executive e Style, gli inserti in look alluminio sul paraurti anteriore e posteriore assicurano un maggiore appeal off-road. Il nuovo frontale, con cofano motore più alto e calandra ridisegnata, conferisce a Kodiaq una presenza possente sulla strada. Nuovi cerchi in lega fino a 20’’ sottolineano il look dinamico. Gli speciali cerchi aerodinamici, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un nuovo spoiler posteriore in nero lucido scintillante e le alette laterali accanto al lunotto riducono la resistenza aerodinamica. Kodiaq RS vanta un paraurti anteriore specifico dal design dinamico.

Skoda porta la qualità dell’abitacolo ad un livello completamente nuovo, con inediti inserti, cuciture in contrasto supplementari e funzioni ampliate dell’illuminazione ambiente a LED. Per la prima volta il grande SUV può essere dotato di sedili ergonomici, con differenti opzioni di regolazione elettrica, rivestimento in pelle traforata, ventilazione e funzione di massaggio.

Nella dotazione di serie della versione RS (e a richieste sulle altre) è presente il Virtual Cockpit con display da 10,25 pollici e quattro differenti visualizzazione di base. Per Kodiaq RS e SportLine è possibile scegliere una visualizzazione sport specifica. La gamma dei sistemi di assistenza comprende anche il sistema proattivo di protezione degli occupanti ampliato, che reagisce anche in caso di pericolo di tamponamento causato dai veicoli che seguono il SUV.

Non solo valorizzazione e cambiamenti dal punto di vista estetico, il top di gamma sportivo RS oggi ha un nuovo motore. Il 2.0 benzina TSI proviene dalla generazione EVO del Gruppo Volkswagen e sviluppa una potenza di 245 CV (180 kW). Insieme al nuovo cambio DSG a 7 rapporti che pesa 5,2 kg in meno, le performance del propulsore sono state migliorate. Appartengono alla nuova generazione di propulsori EVO del Gruppo Volkswagen anche gli altri due motori benzina, il 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) e il 2.0 TSI da 190 CV (140 kW), come pure il 2.0 TDI da 150 CV (110 kW) e 200 CV (147 kW).

Kodiaq, sin dalla sua presentazione nel 2016, con il suo linguaggio stilistico emozionale e d’impatto, la grande qualità delle lavorazioni e un eccellente rapporto qualità/prezzo, ha convinto clienti, esperti e stampa specializzata.