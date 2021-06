Skoda Kodiaq: nuovo stile per il SUV di successo

editato in: da

Skoda KODIAQ si presenta in versione aggiornata

Skoda Kodiaq si presenta in una nuova versione aggiornata, dopo quattro anni dall’avvio dell’offensiva SUV del brand, la Casa sottopone a restyling il suo primo grande SUV che ha ottenuto un grandioso successo mondiale.

Skoda sviluppa e ottimizza ai fini dell’aerodinamica l’emozionale design di Kodiaq, disponibile a richiesta anche con sette posti. Per la prima volta sono proposti innovativi fari Matrix full LED. Il modello top di gamma sportivo RS, oltre a un ulteriore trattamento estetico specifico, oggi è equipaggiato con un nuovo motore TSI più potente. A partire da luglio 2021 Kodiaq sarà disponibile nelle versioni Active, Ambition e Style, L&K, SPORTLINE e RS.

Skoda Kodiaq: frontale rinnovato e fari Matrix full LED

Il linguaggio stilistico del SUV è stato perfezionato, Skoda Kodiaq oggi è ancora più coinvolgente e verrà offerto nelle versioni Ambition, Executive e Style, nonché come Kodiaq L&K, SportLine e RS a partire da luglio 2021. Con le versioni Ambition, Executive e Style, gli inserti in look alluminio sul paraurti anteriore e posteriore assicurano un maggiore appeal off-road.

Il nuovo frontale presenta cofano motore più alto e calandra ridisegnata e dona al SUV una presenza possente sulla strada. Per la prima volta l’auto vanta fari Matrix LED e, di serie, fari full LED. Nuovi cerchi in lega fino a 20 pollici sottolineano il look dinamico. Sono stati inseriti inoltre gli speciali cerchi aerodinamici, i paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati ed è stato aggiunto un nuovo spoiler posteriore in nero lucido scintillante che, insieme alle alette laterali accanto al lunotto, riducono la resistenza aerodinamica. Kodiaq RS dispone adesso di un paraurti anteriore specifico dal design dinamico.

L’aspetto esterno del nuovo SUV Kodiaq

Skoda dona al suo SUV di successo Kodiaq un look ancora più impattante, sono state infatti apportate dalla Casa Boema delle importanti e accurate modifiche estetiche, ottimizzando allo stesso tempo anche l’aerodinamica. Il cofano motore più alto mostra un disegno vigoroso e la nuova calandra Skoda, che oggi si presenta più verticale, donano al modello una presenza possente sulla strada, che piace.

Con le versioni Active, Ambition e Style, gli inserti in look alluminio sul paraurti anteriore e posteriore sottolineano l’estetica off-road. I fari a LED di serie, che a richiesta possono essere inseriti anche con tecnologia full LED Matrix, hanno una forma molto più sottile e, insieme alla nuova disposizione dei fendinebbia, assicurano un impatto estetico più incisivo.

Skoda ha deciso di dotare il nuovo SUV Kodiaq di nuovi cerchi in lega con diametro fino a 20 pollici. Da luglio 2021 in avanti, l’auto sarà disponibile nelle versioni Ambition, Executive e Style, nonché L&K, SportLine e RS.

Gli interni ancora più confortevoli

Grande balzo qualitativo agli interni del suo grande SUV grazie alle novità inserite dalla Casa. Sono stati aggiunti infatti nuovi inserti decorativi, cuciture a contrasto supplementari sulla plancia e sui pannelli delle portiere, si richiesta è possibile anche aggiungere un terzo divanetto estraibile, che permette all’auto di ospitare fino a 7 persone. Per i passeggeri anteriori, per la prima volta si possono richiedere sedili ergonomici con ventilazione e funzione di massaggio, che offrono diverse possibilità di regolazione elettrica. I sedili sono rivestiti in pelle traforata e possono essere riscaldati e ventilati. L’illuminazione ambiente a LED offre funzioni ampliate, per un comfort a bordo che non ha precedenti.

Skoda Kodiaq 2021: connettività e infotainment moderno

Sono inediti e moderni i sistemi di infotainment del nuovo SUV Kodiaq, con ricezione radio digitale DAB, assistente vocale digitale Laura e ricche dotazioni online, fino alla web radio. I tre sistemi Bolero, Amundsen e Columbus appartengono alla terza generazione del sistema modulare di infotainment del Gruppo Volkswagen e sono sempre online grazie a una eSIM integrata. Il grande SUV dispone a richiesta di Virtual Cockpit con diagonale dello schermo di 10,25 pollici.

I nuovi motori del SUV Skoda Kodiaq: due Diesel e tre benzina generazione EVO

La nuova generazione di Skoda Kodiaq viene fornita dalla Casa di moderni e efficienti motori che appartengono alla nuova generazione EVO. Si tratta di due modelli Diesel e tre benzina, che coprono una gamma di potenze compresa tra 150 CV (110 kW) e 245 CV (180 kW).

Entrambe le versioni Diesel, grazie a un post trattamento dei gas di scarico molto sofisticato e preciso, che utilizza il principio del “twin dosing”, producono fino all’80% in meno di ossido di azoto (NOx). Il 2.0 TSI benzina di Kodiaq RS viene impiegato per la sua primissima volta nel grande SUV di successo della Casa Boema. Il gruppo propulsore d’accesso 1.5 TSI è l’unica variante abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti e con la sola trazione anteriore. Per tutte le altre versioni è di serie il cambio DSG a 7 rapporti; a partire da una potenza di 190 CV (140 kW) la dotazione di serie include la trazione integrale.

Il nuovo motore a benzina e le performance migliorate di KODIAQ RS

Il modello top di gamma sportivo è la versione RS che, oltre all’estetica migliorata, oggi è dotato di un nuovo motore. Il 2.0 benzina TSI proviene dalla generazione EVO del Gruppo Volkswagen e sviluppa una potenza di 245 CV (180 kW), ovvero 5 CV (4 kW) più potente del motore Diesel biturbo che è stato usato finora, pesando oltre 60 kg in meno. Insieme al nuovo cambio DSG a 7 rapporti che pesa 5,2 kg in meno, le performance del propulsore sono state migliorate. Della nuova generazione di propulsori EVO del Gruppo Volkswagen fanno parte anche gli altri due motori benzina, il 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) e il 2.0 TSI da 190 CV (140 kW), come pure il 2.0 TDI da 150 CV (110 kW) e 200 CV (147 kW).

La versione RS del SUV offre maggiore potenza e minore peso, è il modello top di gamma sportivo, che migliora ulteriormente le performance del SUV. Con inserti sulla carrozzeria in nero lucido e nuovi cerchi in lega da 20 pollici Sagitarius, si fa riconoscere già dal primo sguardo come membro della famiglia RS di Skoda. Di serie il SUV sportivo dispone adesso di fari Matrix full LED. Gli interni di kodiaq RS sono caratterizzati dalla combinazione di sedili sportivi con rivestimento nero e cuciture a contrasto rosse e da pannelli delle portiere rivestiti nello stesso materiale e cuciture a contrasto nere in design Diamond Cross.

Skoda Kodiaq: listino prezzi

I prezzi del SUV di successo della Casa partono da 28.920 euro per la versione 1.5 TSI 150 cavalli Ambition fino ad arrivare anche a 51.310 euro della variante 2.0 BiTDI RS 4×4 DSG 7 posti.