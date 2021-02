Skoda Fabia, in arrivo la quarta generazione

editato in: da

Skoda lancerà presto sul mercato la quarta generazione di Fabia; oggi anticipa la presentazione ufficiale della vettura tanto amato sul mercato, svelando al pubblico un’immagine da cui riusciamo a captare le rinnovate proporzioni della vettura, sviluppata sul pianale modulare trasversale MQB-A0.

Questa nuova piattaforma consente di migliorare l’abitabilità dell’auto, caratteristica sempre molto apprezzata dalla clientela, e al tempo stesso porta in dote le più avanzate tecnologie per i sistemi di assistenza alla guida e di connettività, altri elementi che non possono mancare sulle vetture di nuova generazione. Sistemi che aumentano la sicurezza a bordo e che permettono agli utenti di restare sempre connessi, senza distrazioni alla guida.

La gamma di motorizzazioni sarà incentrata sulla più recente generazione di propulsori TSI EVO. La nuova Skoda Fabia sarà svelata nel corso della prossima primavera. Solo alcune settimane, e potremo vedere finalmente l’auto in tutto il suo splendore. Grazie alla nuova piattaforma MQB-A0, la quarta generazione di Fabia per il 2021 sarà più grande del modello che sostituisce in ogni dimensione. Per esempio, il vano bagagli, che sulla generazione uscente è ancora ai vertici della categoria, guadagnerà ben 50 litri di capacità.

La rigida struttura MQB sarà invece in grado di migliorare la resistenza passiva in caso di urto, oltre a permettere alla macchina di beneficiare dei più recenti sistemi di assistenza attiva alla guida, proposti da Skoda su modelli di segmento superiore.

La Nuova Fabia sarà equipaggiata con i moderni motori benzina TSI della famiglia EVO, in grado di offrire in unico mezzo grande efficienza e consumi ridotti, dando così la possibilità ai clienti di affrontare la città, ma anche i lunghi viaggi senza alcun problema, anzi, con la stessa disinvoltura. Disponibile unicamente con trazione anteriore, a seconda della motorizzazione la Nuova Fabia potrà essere dotata di cambio automatico DSG a 7 rapporti, in alternativa al cambio manuale.

Non dimentichiamo che Skoda Fabia è una delle auto di maggiore successo della Casa, che è stata lanciata per la prima volta alla fine del 2014 e che si rinnova appunto in questo 2021, ancora abbastanza caotico a causa della situazione mondiale legata alla pandemia di Coronavirus. La quarta generazione era già stata annunciata alla fine del 2019, oggi siamo finalmente pronti.