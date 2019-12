Skoda Fabia, la quarta generazione sarà anche ibrida

editato in: da

Skoda Fabia è una delle auto di maggiore successo della Casa, che è stata lanciata per la prima volta alla fine del 2014 e che si appresta a rinnovarsi entro il 2021. Secondo quanto dichiara il sito Autoexpress tutte le sorelle come Audi A1, Volkswagen Polo e Seat Ibiza si basano sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo VW.

La differenza con l’attuale Fabia è che invece la stessa come base ha un mix di parti MQB e l’architettura PQ26 non proprio moderna. Il brand negli ultimi tempi sta iniziando a testare i nuovi primi prototipi della vettura inedita che uscirà nel 2021. Molto probabilmente, secondo i rumors e le prime foto che vediamo circolare in rete, la nuova Fabia avrà un aspetto più distintivo e unico, con le luci a Led e i passaruota più pronunciati. Lo spazio dell’abitacolo è uno degli aspetti più amati dalla clientela e continuerà ad essere un punto di forza per il brand, soprattutto nella zona posteriore, l’auto mostrerà comunque la solita linea del tetto relativamente alta nel posteriore.

Se il brand ceco dovesse realmente utilizzare la nuova piattaforma MBQ per la realizzazione di questa quarta generazione della Skoda Fabia, allora molto probabilmente ne beneficerà l’isolamento acustico e il nuovo abitacolo dell’auto sarà sicuramente più raffinato e confortevole durante i viaggi.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, sotto il cofano della nuova Skoda Fabia vedremo un propulsore alimentato a benzina 1.0 TSI tre cilindri con potenza di 95 cavalli oppure di 115 cavalli, insieme ad un 1.5 TSI a quattro cilindri in grado di sprigionare la potenza di 150 cavalli. Ma la novità più importante di cui non possiamo fare a meno di parlare è la nuova tipologia di motorizzazione, inedita per Skoda Fabia.

In un’epoca in cui teniamo sempre più all’elettrificazione, contro l’inquinamento dell’ambiente e i cambiamenti climatici, non poteva mancare all’appello anche la nuova generazione di Skoda Fabia che proporrà nuove motorizzazioni mild-hybrid da 12V e da 48V. La Casa probabilmente non introdurrà la versione ibrida plug-in, i prezzi di listino di tutti i vari modelli partirà da 15.000 euro. Al prossimo Salone di Ginevra a marzo 2020 molto probabilmente ci sarà il reveal della nuova Skoda Fabia.