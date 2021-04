Skoda Fabia, anticipazioni sull’imminente quarta generazione

editato in: da

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la nuova Skoda Fabia: la Casa boema ha svelato ufficialmente i primi bozzetti della quarta generazione della compatta, modello best seller del marchio. Sono tante le novità rispetto al passato, a cominciare dalle dimensioni e da un design ancora più dinamico.

Per realizzare la quarta generazione della Fabia, Skoda è passata alla piattaforma MQB-A0 del Gruppo Volkswagen: una soluzione che ha aperto una vasta gamma di possibilità, rendendo possibili nuove proporziono che si traducono in un maggiore spazio a disposizione dei passeggeri e dei bagagli.

Uno dei punti focali della quarta generazione della compatta è il linguaggio stilistico rinnovato e ancora più moderno, reso evidente dai gruppi ottici anteriori e posteriori dotati della tecnologia Led. Il frontale è stato rivisto, così come la calandra, impreziosita da una cornice cromata con nervature nere.

A contribuire alla sensazione di dinamicità è anche il diametro più ampio delle ruote. Le luci di marcia diurna avranno una forma a “L”, mentre sui gruppi ottici spiccano i nuovi moduli full-Led che si estendono fino alla calandra. Le novità riguardano anche le luci posteriori, che sono state allungate.

La nuova Skoda Fabia sarà 111 millimetri più lunga e 48 millimetri più larga rispetto al modello precedente. Ci sarà più spazio per i passeggeri e una maggiore capacità del vano bagagli che avrà a disposizione ben 50 litri in più. Le novità della compatta, svelate dopo che Skoda ha presentato l’aggiornamento del SUV di successo Kodiaq, comprendono anche un’anima più sportiva, con un’eccellente aerodinamica assicurata dallo spoiler posteriore allungato e dotato di alette laterali. Ottimizzati anche gli specchietti esterni, mentre le prese d’aria saranno controllate elettricamente.

Realizzata per la prima volta nel 1999, quando venne presentata in anteprima al Salone dell’automobile di Francoforte, Fabia fu concepita da Skoda per sostituire la Felicia. Nel corso degli anni e delle generazioni si è imposta come modello best seller della Casa boema, ottenendo anche ottimi risultati nel campo dei rally. I bozzetti ufficiali relativi alla nuova Skoda Fabia arrivano in un momento in momento denso di novità per le compatte del Gruppo Volkswagen: dopo la Seat Ibiza, anche la Polo è stata aggiornata con un restyling esterno e nuovi elementi tecnologici.