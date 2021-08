Skoda Fabia, la generazione ‘più intelligente’ di sempre

editato in: da

Nuova Skoda Fabia è oggi, alla sua quarta generazione, più intelligente che mai. Il nuovo modello di successo offre fino a 43 dettagli distintivi del marchio Simply Clever, che hanno reso famosa la Casa automobilistica ceca, per rendere più facile la vita quotidiana dei clienti su strada.

Cinque di queste caratteristiche sono completamente nuove nella gamma Skoda, mentre altre otto sono ora presenti per la prima volta su Fabia, riprese dalle altre vetture del brand. Le novità aumentano il comfort a bordo, come il portabicchieri rimovibile tra i sedili anteriori, e completano i classici Skoda, come il raschietto per il ghiaccio con misuratore di profondità del battistrada, che si trova all’interno dello sportello del serbatoio, la clip-portabiglietto per i parcheggi a pagamento e l’ombrello posizionato all’interno della portiera del conducente.

In base al livello di allestimento, la Fabia di quarta generazione offre ora fino a 43 di queste caratteristiche intelligenti, oggi più che mai. Come optional per il bagagliaio è disponibile, ad esempio, un vano portaoggetti innovativo e flessibile. Collegato a un pannello laterale, ha un design a scomparsa salvaspazio e può essere estratto solo quando necessario, per tenere gli oggetti fermi e in posizione all’interno del bagagliaio.

Oltre alla clip di fissaggio per il biglietto del parcheggio o anche per il bancomat o una carta di credito, nel vano portaoggetti della console centrale c’è anche un portapenne elastico, elementi che aiutano a mantenere ordinato l’interno del veicolo. L’elenco delle soluzioni Simply Clever comprende anche una visiera parasole, disponibile come accessorio per il tetto panoramico opzionale.

Un totale di otto dettagli Simply Clever di serie su altri modelli Skoda superiori sono stati poi introdotti nella nuova Fabia e sono disponibili per la prima volta nella popolare utilitaria. Tra questi ci sono ad esempio una rete multifunzionale portaoggetti, che può essere agganciata sotto la copertura del bagagliaio e che fornisce lo spazio di stivaggio perfetto per cappotti o giacche e altro. Disponibili anche le tasche per smartphone, facilmente accessibili, sugli schienali dei sedili anteriori, già viste su Octavia (la nuova generazione è in Italia dallo scorso anno) e Enyaq iV (il SUV elettrico disponibile anche 4×4); gli scomparti per carte e monete nel vano portaoggetti aiutano a mantenere ordine e organizzazione.

Lo schienale del sedile del passeggero anteriore è ribaltabile per consentire il trasporto di oggetti particolarmente lunghi. Nell’allestimento Style è disponibile per la prima volta come optional per Fabia una porta USB-C sullo specchietto retrovisore interno, utile per alimentare una dashcam. Le luci di lettura nella parte posteriore possono essere azionate comodamente dalla parte anteriore: l’ideale per i bambini che viaggiano sui sedili posteriori. Gli smartphone possono essere ricaricati grazie al Phone Box.

Sono ben 43 le funzioni Simply Clever ora disponibili per Fabia, oggi più innovativa e confortevole che mai; dettagli che aiutano a mantenere l’interno e il bagagliaio in ordine.