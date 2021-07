Skoda Enyaq iV, da oggi il SUV è anche 4×4

editato in: da

Skoda Enyaq, il nuovo Suv elettrico arriva in Italia

La gamma di Enyaq iV, il primo SUV 100% elettrico di Skoda, si amplia con il lancio della variante 80x, che porta in dote la trazione integrale a controllo elettronico, realizzata attraverso il lavoro sinergico di due motori elettrici, uno per asse.

Il SUV vanta un comportamento su strada ancora più dinamico, grazie alla potenza di 195 kW e alla coppia massima di 425 Nm, mentre l’autonomia massima raggiunge i 497 km (WLTP). Enyaq iV 80x è disponibile nella versione Executive, studiata per l’utenza professionale e per le aziende, e Sportline, dedicata ai clienti più sportivi.

L’auto arrivata in Italia a gennaio 2021, oggi garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e si muove nella maggior parte delle situazioni sfruttando il motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sull’asse posteriore, che fornisce una potenza di 204 CV/150 kW e una coppia massima di 310 Nm. Il PSM è progettato in una configurazione assialmente parallela, insieme all’inverter e al cambio a una velocità. All’anteriore, invece, è montato un motore asincrono, progettato con un inverter a impulsi e un cambio a velocità singola in disposizione coassiale. Questo motore ha una potenza di 80 kW e una coppia massima di 162 Nm.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h come le altre varianti, iV 50, iV 60 e iV 80, già presenti a listino. La capacità di ricarica veloce arriva a 125 kWh. Di serie lo sterzo a incidenza variabile che esalta la dinamicità dell’assetto e i vantaggi della architettura MEB, con batterie al centro del pianale, per un perfetto bilanciamento dei pesi. La versione Sportline porta in dote anche un abitacolo intonato al carattere sportivo del modello, in cui spiccano i sedili ad alto contenimento, il volante a tre razze, la pedaliera in metallo e rivestimenti specifici per le sellerie e gli inserti in plancia.

I clienti di Skoda Enyaq Sportline iV, nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x, oggi possono scegliere di equipaggiare il loro SUV elettrico con la “Crystal Face”, la calandra interamente composta da LED, struttura sofisticata con 131 LED che illuminano i listelli orizzontali e verticali. A seconda delle condizioni di luce, l’auto accende autonomamente i vari elementi della Crystal Face, mentre una speciale animazione delle sorgenti luminose dà il benvenuto quando ci si avvicina all’auto con le chiavi in tasca. Il listino di Skoda Enyaq iV 80x parte da 49.000 euro, diventano 51.100 per la variante Executive 80x e 53.000 per la Sportline iV 80x.