Skoda ENYAQ COUPÉ iV, l’unica auto con l’X Factor

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda e X Factor partner ufficiali con ENYAQ iV Coupé RS

Sono passati pochi mesi dalla presentazione di Skoda ENYAQ COUPÉ iV, e presto l’auto sarà in prevendita in tutte le concessionarie del brand. Per dare la giusta importanza a questo momento così significativo nel percorso di ampliamento della gamma Skoda a zero emissioni locali, la Casa stessa ha scelto una vetrina d’eccezione per il nuovo modello sportivo.

Ed è per questo che sarà Official Partner di X Factor 2022, dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW, e metterà a disposizione della manifestazione una flotta di ENYAQ COUPÉ iV nella variante sportiva RS, per accompagnare gli spostamenti di tutto il cast nel corso dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Saranno numerosissime le attività che, fino alla finale di dicembre, consentiranno ai fan del programma di conoscere, divertendosi, lo “ŠKODA FACTOR”. Alcuni di loro avranno addirittura l’occasione di assistere in presenza a X Factor 2022.

Il primo SUV elettrico di Skoda

La gamma italiana di Skoda ENYAQ iV, il primo SUV 100% elettrico della Casa, durante tutto il mese di settembre accoglierà in prevendita la sportiva variante coupé. L’auto è stata realizzata sulla piattaforma MEB e con dimensioni analoghe alla variante SUV, vanta una linea filante, con un posteriore rastremato che rende inconfondibile la sua silhouette. Il SUV è l’unico tra i competitor diretti ad avere un ampio tetto interamente in cristallo, che crea una superficie vetrata che si estende dal parabrezza al lunotto senza soluzione di continuità. L’abitacolo in questo modo è molto luminoso e all’interno la sensazione di spazio per i cinque occupanti è amplificata.

Il nuovo SUV ENYAQ COUPÉ iV è disponibile a listino nelle versioni 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV o 80x iV, con batteria da 82 kWh, ma stavolta porta al debutto la sportiva variante RS, ai vertici dell’offerta sia per il quadro prestazionale garantito dalla potenza di 220 kW sia per l’equipaggiamento di serie di livello superiore. È il primo modello della famiglia sportiva Skoda a essere spinto da una motorizzazione 100% elettrica.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Skoda ENYAQ COUPÉ RS iV protagonista di X Factor 2022

Proprio la versione performante di ENYAQ è partner ufficiale di X Factor quest’anno; la Casa fornirà una flotta di SUV coupé elettrici che verranno usati dal cast del programma, giudici e concorrenti, sia durante la fase delle selezioni sia durante i Live Show, per gli spostamenti quotidiani tra loft, sala prove e teatro. L’abitacolo molto spazioso si trasformerà anche in uno “studio mobile” per accogliere interviste e dichiarazioni degli artisti, che andranno a comporre contenuti social esclusivi.

Il talento dei modelli di Skoda approderà dal palco anche online. I fan della trasmissione potranno interagire sulle principali piattaforme social per scoprire e dimostrare di possedere lo “ŠKODA FACTOR” e potranno sfidarsi per avere la possibilità di assistere in studio – durante i Live Show – alla nuova stagione di X Factor 2022, iniziata giovedì 15 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW.

Dalla collaborazione è nato l’hashtag #SKODAFACTOR che accompagnerà tutte le attività social del brand durante la messa in onda del programma e che permetterà di avvicinarsi – divertendosi – alla storia e ai valori che ispirano Skoda, grazie anche ad alcuni divertenti contest.