Skoda ha creato il veicolo per l’estate

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda ha presentato la versione da campeggio di ENYAQ iV

Skoda UK lancia il mezzo ideale per la stagione estiva, la versione 80 FestEVal di ENYAQ iV. La Casa ha introdotto diversi elementi innovativi per il campeggio, tra cui un box con letto estensibile, una tenda da tetto di lusso e vari extra per fornire sistemazioni a emissioni zero per festival e fughe dalla città.

Dopo due anni di festività e estati interrotte dal Covid, Skoda UK ha deciso di festeggiare, creando l’unico ENYAQ iV 80 FestEVal che offre sistemazioni in campeggio per coloro che desiderano mettersi in viaggio per un’estate elettrizzante, fatta di avventure all’aria aperta e festival, con un tocco ecologico.

Il mezzo ideale per il campeggio

All’interno dell’ENYAQ iV 80 FestEVal troviamo un’innovativa unità da campeggio, prodotta dall’azienda ceca EGOE. Si tratta di una delle prime della sua dimensione e si adatta perfettamente allo spazioso bagagliaio da 585 litri dell’ENYAQ iV. Scorre senza sforzo ed è dotata di fornello a gas integrato, un lavello pieghevole con rubinetto e tubo flessibile, un’area di preparazione e un ampio stivaggio.

La flessibilità e il design dell’unità consente ai sedili posteriori di essere utilizzabili in movimento e, una volta parcheggiata l’auto in campeggio, c’è spazio fino a quattro persone per dormire. La struttura del letto matrimoniale può essere montata in pochi minuti, estendendosi sui sedili posteriori ripiegati

Il secondo posto letto si trova nella tenda sul tetto, alloggio facile da usare e accessibile tramite una scala che viene riposta all’interno del box tenda quando è chiusa. La tenda stessa può essere montata e smontata in pochi minuti e ha una rete interna per riporla, un ventilatore a energia solare e una torcia integrata per un maggiore comfort e praticità.

Ogni elemento della configurazione da campeggio dell’ENYAQ iV (il SUV versatile della Casa) 80 FestEVal è progettato per essere semplice. Le sedie e il tavolo salvaspazio vengono installati e ripiegati in pochi secondi, pronti per l’uso non appena i campeggiatori arrivano in loco. I campeggiatori che amano i festival all’aria aperta, una volta finita la musica sul palco, possono continuare la festa grazie al sistema audio a otto altoparlanti dell’ENYAQ iV, mentre l’illuminazione ambientale interna fornisce l’atmosfera adatta alle serate.

Il pacchetto perfetto per ENYAQ iV

Skoda offre l’auto perfetta per i viaggi su strada completamente elettrici, con il suo spazio interno ai vertici della categoria e una capacità del bagagliaio fino a 585 litri (1.710 litri con i sedili posteriori ripiegati) e fino a 540 chilometri di autonomia con una ricarica. La batteria da 82 kWh dell’ENYAQ iV (listino prezzi) può essere caricata a velocità fino a 135 kW, arrivando all’80% in meno di 30 minuti.

Per massimizzare l’efficienza in movimento, ogni ENYAQ iV è dotato di un sistema di recupero dell’energia in frenata che sfrutta l’energia normalmente persa durante le fasi di decelerazione e frenata per aumentare l’autonomia elettrica. La connettività all’avanguardia è controllata tramite un infotainment touchscreen da 13 pollici, supportato da un quadro strumenti digitale davanti al guidatore.

Una connessione internet permanente consente ai campeggiatori di utilizzare Wi-Fi per un massimo di otto dispositivi, mentre nella guida quotidiana assicura che tutte le informazioni e i sistemi siano aggiornati in tempo reale. I conducenti possono anche utilizzare un’app connessa per programmare e controllare la ricarica e il precondizionamento dell’abitacolo, rendendo l’inizio di ogni viaggio confortevole in qualsiasi condizione atmosferica. Il sistema Air Care di Skoda assicura che l’aria all’interno dell’abitacolo dell’ENYAQ iV sia il più pulita e pura possibile.

Ogni ENYAQ iV (il SUV lanciato sul mercato nel 2020) offre alloggi spaziosi e cinque interni Design Selection tra cui scegliere: Loft, Lounge, Suite, EcoSuite e SportLine, con un tema differente per accontentare i gusti e le esigenze di tutti.