Skoda Citigo diventa elettrica, la presentazione ufficiale

Skoda Citigo è la citycar della Casa che noi tutti conosciamo e che oggi si presenta in una nuova versione green.

Il Gruppo Volkswagen è impegnato nel settore dell’ecosostenibilità e entro il 2028 ha deciso di voler lanciare ben 70 nuovi modelli elettrici. Il grandioso programma di elettrificazione vede naturalmente la partecipazione di tutti i brand del gruppo, Skoda è ovviamente uno di questi, con la versione di serie della Vision iV che abbiamo visto in occasione del Salone di Ginevra. Non sappiamo ancora quando verrà lanciata questa vettura, ma nel frattempo possiamo vedere il primo slancio green della Casa, con la presentazione della Citigo elettrica avvenuta proprio oggi 23 maggio 2019 a Bratislava.

La nuova Skoda Citigo iV elettrica ha un motore elettrico con 83 Cv di potenza e 210 Nm abbinato a batterie al litio per un’autonomia di 265 km nel ciclo Wltp. In 60 minuti appena si raggiunge l’80% di ricarica con un sistema rapido da 40 Kw con cavo Ccs, se si usa invece un normale impianto casalingo ci vogliono 12 ore e 377 minuti, secondo quanto dichiara la Casa. La trazione anteriore è rimasta come nel modello standard della Citigo, uguale anche la capacità del bagagliaio. Velocità massima raggiungibile dalla nuova citycar elettrica di Skoda di 130 km/h con uno scatto da 0 a 100 km/h in 12,5 secondi.

Entro la fine di quest’anno vedremo entrare in produzione la nuova Citigo elettrica, durante la presentazione avvenuta proprio pochi minuti fa però non si è parlato del prezzo di vendita, ancora sconosciuto. Confermati invece gli allestimenti Ambition e Style, anche se il nuovo modello green si distinguerà dagli altri grazie alla griglia anteriore in tinta con la carrozzeria e a un nuovo paraurti anteriore. I gruppi ottici sono oscurati, nuovi i fendinebbia e le luci diurne Led.

Per quanto riguarda invece la connettività, possiamo dire che in quest’auto ha un ruolo decisivo, come in tutti i modelli iV della Casa. Esiste infatti un’app che ognuno può installare e che consente ad ogni cliente di gestire la propria auto anche in remoto, in particolare per la ricarica e la climatizzazione. I tecnici stanno studiando nuove funzioni per permettere agli automobilisti che sceglieranno la nuova Skoda Citigo elettrica di prenotare le stazioni di ricarica lungo il percorso.