Skoda, una app ascolta il rumore e riconosce i guasti dell’auto

Il reparto After Sales di Skoda Auto e Skoda Auto DigiLab stanno sperimentando una nuova app per smartphone, il suo nome è Sound Analyzer ed è in grado di captare velocemente e con precisione la necessità di eventuali interventi di assistenza.

Il programma registra i rumori prodotti dal veicolo in funzione e li confronta con i modelli sonori memorizzati. In caso di discrepanze, l’app utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e sfrutta un algoritmo per determinare cosa sono e come possono essere risolte. In questo modo, Sound Analyzer aiuta a rendere più efficiente la manutenzione dell’auto (oggi è attivo un bonus per i cittadini) e raggiungere livelli ancora più elevati di soddisfazione del cliente.

Stanislav Pekař, Head of After Sales di Skoda Auto, ha dichiarato: “Sound Analyzer è un ottimo esempio delle nuove opportunità che la digitalizzazione di Skoda può creare, anche in termini di post vendita. Continueremo a utilizzare costantemente le tecnologie di intelligenza artificiale per offrire ai nostri clienti un servizio ancora più personalizzato, migliorando ulteriormente l’esperienza del cliente”.

Il capo di Skoda IT, Klaus Blüm, ha aggiunto: “Cerchiamo costantemente di digitalizzare in modo completo processi, prodotti e servizi per i nostri clienti lungo l’intera catena del valore. Per essere in grado di riconoscere tempestivamente il potenziale delle innovazioni, svilupparle rapidamente e utilizzarle in modo intelligente, ci coordiniamo continuamente con i dipartimenti specializzati per implementare insieme nuovi progetti di digitalizzazione”.

L’app valuta in modo affidabile, chiaro e rapido le condizioni attuali delle parti soggette a usura e avvisa i tecnici di qualsiasi manutenzione richiesta. Il programma considera diversi parametri specifici del veicolo e analizza il profilo di utilizzo della rispettiva vettura. Sound Analyzer rende ancora più facile per i tecnici eseguire una diagnostica accurata su un veicolo, poiché hanno bisogno solo di uno smartphone o tablet standard per utilizzare l’app.

Il programma è complesso, ma il suo funzionamento è intuitivo: i suoni emessi mentre il veicolo è in movimento possono essere registrati tramite uno smartphone. Un algoritmo confronta la registrazione con i modelli sonori memorizzati e fornisce una descrizione del risultato.

Gli algoritmi di rete neurale forniscono la base tecnica per “Sound Analyzer”. L’app converte prima il file audio in uno spettrogramma che rappresenta visivamente i segnali acustici. Utilizzando l’intelligenza artificiale, questa rappresentazione viene quindi confrontata con le registrazioni archiviate per identificare le deviazioni. L’app quindi classifica la potenziale necessità di manutenzioni o riparazioni in base a schemi predeterminati.

L’app per smartphone è stata testata in 14 Paesi da giugno 2019, 245 concessionari Skoda hanno preso parte al progetto pilota, fondamentali per fornire le registrazioni audio per il “processo di apprendimento” del software. L’intelligenza artificiale è un pilastro fondamentale della strategia di digitalizzazione di Skoda.