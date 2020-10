Il sistema di Peugeot per parcheggiare senza problemi

editato in: da

Il SUV premium di Peugeot arriva in Italia: il prezzo

La metà dei guidatori confessa che parcheggiare l’auto sia una fonte di stress, un automobilista su tre invece ammette di non padroneggiare a pieno le manovre di parcheggio, c’è anche un buon 10% che parcheggia un po’ “a sensazione”.

Ecco perché Peugeot ha deciso di creare delle nuove tecnologie che possano aiutare gli automobilisti in difficoltà durante i parcheggi, soprattutto quelli che devono manovrare auto di grandi dimensioni E così il marchio, per preservare le carrozzerie delle auto, ha deciso di lanciare dotazioni come il Visiopark ed il Park Assist, disponibili sugli ultimi SUV 3008 (rinnovato e ordinabile in Italia) e 5008.

Grazie al sistema di telecamere del Visiopark, il guidatore può controllare a 360° tutto ciò che accade intorno al suo veicolo. Un aiuto molto prezioso quando si deve parcheggiare (soprattutto un SUV) in un contesto di scarsa visibilità. Con il Park Assist, parcheggiare in tutta tranquillità e con precisione è alla portata di tutti. Il dispositivo rileva un parcheggio su misura e assume anche il controllo dello sterzo.

La nuova generazione di SUV Peugeot 5008 e 3008 può esser dotata di una videocamera sul portellone del bagagliaio e una sulla griglia della calandra per avere una visione a 360°. In questo modo si può monitorare ciò che accade attorno all’auto direttamente sul touch screen a centro plancia. I sensori di parcheggio segnalano eventuali ostacoli. In tempo reale durante l’operazione di manovra, viene riprodotta la vista dall’alto dell’auto e dell’ambiente circostante.

La telecamera Visiopark è una vera evoluzione, fornisce una panoramica della zona dietro al veicolo e mostra anche la traiettoria del mezzo in funzione dell’angolo di sterzo e gli indicatori della distanza con gli ostacoli vicini. I sensori di assistenza al parcheggio si aggiungono alle informazioni nella vista dall’alto con un’immagine riprodotta in tempo reale dell’ambiente circostante.

La tecnologia Park Assist va incontro agli automobilisti che vedono il parcheggio come una fonte di stress, rileva posti auto perfettamente adatti alle dimensioni del veicolo semplicemente passandoci davanti ad una velocità fino a 30 km/h. Per iniziare la manovra, l’automobilista deve solo indicare sul touch screen centrale se desidera parcheggiare in parallelo o in perpendicolare.

I sensori a ultrasuoni del Park Assist guidano automaticamente l’auto. La sicurezza è garantita poiché, in ogni momento, il guidatore può riprendere il controllo del mezzo. Grazie a questa tecnologia attiva fino a 5 km/h in manovra, sia 3008 che 5008 sono sempre parcheggiati in maniera perfetta.