Il simbolo del fuoristrada Mitsubishi Pajero esce di scena

editato in: da

Il Mitsubishi Pajero è una delle auto conosciuta a livello internazionale come simbolo del fuoristrada.

Una vettura dotata di tutte le caratteristiche necessarie ad affrontare anche i più impervi sterrati, i percorsi offroad e i fondi stradali più complessi. Oggi la notizia che sta circolando in rete è che presto uscirà dal mercato, iniziando proprio dalla sua patria, ovvero il suo mercato domestico, il Giappone. La Casa nipponica ha iniziato a realizzare Mitsubishi Pajero nel lontano 1982 e oggi ha dato il suo annuncio ufficiale che smetterà di produrre questo modello. Si tratta di un vero offroad puro, con il telaio separato dalla carrozzeria.

Nel Paese di origine, il Giappone, come Mitsubishi ha dichiarato, non verrà più venduta, e nemmeno in molti altri mercati, anche quello italiano è tra questi. La variante Sport invece continuerà ad essere realizzata e distribuita su altri fronti, come quello australiano e in Medio Oriente. In questi Paesi infatti questa tipologia di fuoristrada sono sicuramente i più adatti ai percorsi più duri.

La Casa ha deciso di realizzare un’edizione speciale per salutare Mitsubishi Pajero, infatti sul mercato giapponese il veicolo verrà realizzato e distribuito in 700 unità uniche, che verranno numerate e denominate Final Edition. Il motore che monteranno queste vetture speciali sarà un turbodiesel a 4 cilindri 3.2 e in grado di erogare una potenza di 187 Cv. Cambio automatico a cinque rapporti per l’edizione speciale di Mitsubishi Pajero, e una dotazione di accessori unici che però potranno diventare ancora più preziosi per la clientela grazie al pacchetto speciale che l’azienda ha dedicato all’ultima versione inedita del veicolo e ha chiamato Final Edition Accessory Package.

Mitsubishi Pajero è una vettura che, dal momento del suo lancio sul mercato, avvenuto ormai 37 anni fa, ha sempre mostrato le sue grandi doti da fuoristrada ed è stato apprezzato e amato per le sue caratteristiche uniche in offroad. Quello che possiamo aspettarci è che, dal momento in cui cesserà definitivamente la produzione, questo veicolo diventi un modello da collezione, che ha già fatto salire le quotazioni di altre icone come la prima versione del Range Rover, il Ford Bronco, il Land Rover Defender e il Toyota Land Cruiser. Scopriremo gli sviluppi nei prossimi anni.