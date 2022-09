Si rinnova il SUV Mercedes più venduto: come cambia

Mercedes lancia la Nuova GLC, che rappresenta esclusività moderna e sportiva sotto ogni aspetto. È la vettura più dinamica della fortunata famiglia di SUV firmati Mercedes-Benz, come si nota dal design, con proporzioni uniche, superfici tese, spigoli precisi, interni pregiati e ben definiti. L’auto convince inoltre per prestazioni di marcia ed efficienza.

Mercedes GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come plug-in o mild hybrid con tecnica a 48 volt e alternatore-starter integrato. I modelli ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri (WLTP), perfetta per la guida elettrica in città, nei tragitti quotidiani. E non è tutto, perché il nuovo SUV di Mercedes viaggia perfettamente anche su qualsiasi fondo stradale, garantendo comfort e agilità di marcia.

La tecnologia di ultima generazione a bordo

La classe di Nuova GLC è evidente in ogni dettaglio. L'ultimissima generazione del sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) la rende ancora più digitale e intelligente, mentre l'hardware e il software sono migliorati notevolmente: viste brillanti sul display centrale e su quello del conducente facilitano la gestione delle funzioni comfort e della vettura.

Entrambi gli schermi LCD offrono un'esperienza estetica coerente, con informazioni rappresentate in modo strutturato e ben definito. La navigazione a schermo intero garantisce al guidatore il miglior orientamento possibile. La Realtà Aumentata MBUX per la navigazione è offerta come equipaggiamento a richiesta: una telecamera rileva l'area davanti all'auto e il display centrale mostra le immagini integrandole con oggetti virtuali, informazioni e segni di demarcazione.

La capacità di dialogo e apprendimento dell'assistente vocale “Hey Mercedes” si basa sui più moderni algoritmi, adattandosi sempre meglio alle esigenze dell’utente. I servizi di musica in streaming possono essere integrati in MBUX, così che il cliente può ascoltare la sua musica preferita anche a bordo. Interessante la nuova funzione “Tourguide” Mercedes me: al comando vocale “Hey Mercedes, avvia Tourguide”, il sistema di Infotainment MBUX, risponde leggendo informazioni sui luoghi di interesse lungo il tragitto. Con la funzione Smart Home MBUX il cliente può collegare il suo sistema di domotica con la sua GLC, controllando così da remoto temperatura, illuminazione e apparecchi elettrici.

Il design di Nuova GLC

L'equipaggiamento di serie comprende gli esterni AVANTGARDE con pacchetto cromo che include la cornice dei finestrini cromata e la nuova protezione paracolpi. Si tratta di dettagli che valorizzano le proporzioni dell'auto. Tra gli highlight che caratterizzano il design di GLC figurano il nuovo frontale con fari che si raccordano direttamente alla mascherina del radiatore e accentuano la larghezza dell'auto, e la nuova mascherina del radiatore, dotata per la prima volta di cornice cromata e lamella sportiva in grigio opaco con inserti decorativi cromati. La versione AMG Line prevede una mascherina del radiatore con Mercedes-Benz Pattern e Stella Mercedes integrata.

Fonte: Ufficio Stampa

Gli interni moderni e sportivi

L'abitacolo della nuova generazione del SUV di successo Mercedes GLC nella versione AVANTGARDE esprime esclusività moderna e sportiva. La plancia portastrumenti è strutturata in modo chiaro: la sezione superiore presenta un profilo alare con nuove bocchette tonde appiattite che ricordano le turbine di un aereo, la sezione inferiore è invece valorizzata da ampi elementi decorativi che confluiscono in modo armonioso nella consolle centrale curva. Lo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici, davanti al guidatore, sembra sospeso davanti al profilo alare e agli elementi decorativi. Il display centrale da 11,9 pollici si erge senza soluzione di continuità dalla consolle centrale e sembra anch'esso sospeso sopra la sezione degli elementi decorativi.

I motori del SUV Mercedes GLC di nuova generazione

L’auto è disponibile solo in versione ibrida: come ibrida plug-in o mild hybrid con tecnica a 48 volt e alternatore-starter integrato. La gamma di motori comprende propulsori a quattro cilindri della famiglia di modelli modulari di Mercedes-Benz denominata FAME (Family of Modular Engines). I quattro motori mild hybrid dispongono di un alternatore-starter integrato (ISG) di seconda generazione che offre un supporto efficace nella gamma di regime bassa. Altre tre motorizzazioni sono di tipo ibrido plug-in con potenza elettrica supplementare di 100 kW e autonomia elettrica di oltre 100 chilometri.

Fonte: Ufficio Stampa

Il SUV best seller della Casa riceve inoltre la trazione ibrida plug-in di quarta generazione. Utilizzando gli stessi motori base, qui l'elettrificazione fa un ulteriore grande passo avanti. Con una potenza di trazione elettrica pari ora a 100 kW, una coppia di 440 Nm e un'autonomia esclusivamente elettrica di oltre 100 chilometri (WLTP), i tragitti quotidiani possono essere coperti in gran parte in modalità esclusivamente elettrica.