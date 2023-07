Si rinnova il SUV compatto di successo: come cambia

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen presenta in anteprima mondiale le prime immagini della nuova T-Cross

In soli quattro anni, Volkswagen T-Cross ha conquistato la fiducia di oltre un milione di clienti, posizionandosi tra i modelli più venduti nel suo segmento: oggi, il SUV compatto urbano della Casa di Wolfsburg si rinnova nello stile e nell’equipaggiamento. Con la versione 2023 già sold out, la nuova T-Cross si prepara a debuttare nei concessionari a partire dai primi mesi del 2024, quando sono previste le prime consegne del B-SUV di nuova generazione.

Oltre alle modifiche estetiche che avvicinano il baby crossover a veicoli del segmento superiore di Casa Volkswagen, la nuova T-Cross mostra una plancia completamente rinnovata, con display free standing per la gestione del sistema di infotainment, anch’esso aggiornato.

Le prime immagini della nuova Volkswagen T-Cross

Con una media di 300.000 esemplari prodotti ogni anno, la T-Cross è uno dei modelli Volkswagen di maggior successo su scala globale: il SUV compatto spazioso e versatile viene oggi presentato in anteprima nella sua sua versione più pregiata, frutto di un’intensa operazione di restyling che non si è fermata al design.

“Abbiamo potenziato i punti di forza della T-Cross”, spiega Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione della Volkswagen Responsabile per Vendite, Marketing e After Sales in occasione della rivelazione, in anteprima mondiale, delle prime immagini dell’amato crossover.

“Il design rivisitato, il nuovo sistema infotainment e l’abitacolo dalla configurazione ancora più pregiata si orientano al segmento superiore”, spiega Labbé, “inoltre, il nostro SUV compatto offre un ambiente adatto a una famiglia di cinque persone, un abbondante spazio di carico, motori dai consumi ridotti e la massima sicurezza”.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il B-SUV di Volkswagen si rinnova: le caratteristiche

A proposito di spazio di carico, la nuova T-Cross parte da una capacità di 385 litri, ma può arrivare a trasportare anche una tavola da surf: non soltanto è possibile ribaltare il divano posteriore per guadagnare uno spazio di 1.281 litri, ma a partire dal modello Life si trova anche lo schienale del sedile passeggero abbattibile di serie, che consente di caricare oggetti lunghi oltre due metri (2.398 mm).

La nuova T-Cross, che ha già ricevuto le 5 stelle euroNCAP per la sicurezza, si basa sulla stessa piattaforma modulare che dà vita alle sorelle maggiori, T-Roc e Tiguan, la MBQ (Modularer querbaukasten) A0, la stessa su cui viene costruita la nuova Skoda Fabia.

Confermate le motorizzazioni, disponibili in tre versioni turbo benzina (TSI): oltre ai motori a tre cilindri da 95 CV e 116 CV, entrerà a far parte della gamma l’ultima versione dell’1.5 TSI evo2 da 150 CV con cilindri rivestiti al plasma e ciclo di combustione TSI evo ad alta efficienza. Il potente quattro cilindri sarà offerto di serie con cambio automatico DSG a 7 rapporti, che si può scegliere come optional anche per l’1.0 TSI da 116 CV.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

T-Cross, nuovo design e interni arricchiti

La nuova T-Cross si avvicina in stile e qualità al Tuareg, il modello di punta del marchio. A livello visivo, le modifiche sono immediatamente evidenti: sono stati rivisitati sia il frontale sia la linea di coda, che oggi mostra fari, luci diurne e gruppi ottici posteriori a LED di nuova generazione. Il frontale alto, il paraurti dall’aspetto massiccio, i passaruota sagomati e la linea di coda con il portellone rendono la T-Cross ancora più muscolare e decisa.

Per la nuova T-Cross, Volkswagen ha progettato ex novo i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, che permettono di escludere dal raggio degli abbaglianti i veicoli che procedono in senso opposto, per la prima volta disponibili sul SUV compatto. A completare il carattere deciso della T-Cross, tre nuove colorazioni decisamente primarie: Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Gli interni dell’Urban SUV adatto alla famiglia sono dominati da una plancia completamente rinnovata, dotata per la prima volta di display free-standing da 8‘’ (che nelle versioni top di gamma raggiunge i 10’’) per la gestione dell’infotainment, che diventa sempre più simile a quello dei modelli di fascia superiore.

La nuova T-Cross sarà disponibile a partire dal primo trimestre 2024. Non sono ancora stati rivelati dettagli sul prezzo dell’Urban SUV: secondo le prime indicazioni fornite dalla Casa, nonostante le importanti migliorie apportate al modello, l’intenzione è quella di offrire un prezzo base interessante soprattutto per le versioni d’ingresso della gamma, quindi ci si può aspettare di vedere la nuova T-Cross a un prezzo di listino che non si discosta troppo da quello della precedente versione.