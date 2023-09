Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen presenta in anteprima mondiale la nuova generazione di Tiguan

La storia continua: oggi Volkswagen Tiguan è il modello del momento per il brand, a livello globale. Possiamo dire che soltanto negli ultimi due anni ne sono stati realizzati 1.2 milioni di esemplari. La Tiguan è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel lontano 2007, da quel momento sono stati più di 7.5 milioni i clienti che hanno deciso di acquistarla.

Oggi Volkswagen ha deciso di presentare in anteprima mondiale la nuova generazione di Tiguan, di concezione completamente nuova. Il lancio è previsto per il primo trimestre del 2024. Quasi in parallelo alla nuova Tiguan – come già sappiamo – verrà commercializzata anche una nuova generazione della Passat, dalle oltre 30 milioni di unità prodotte, segnando così il debutto di due dei tre nuovi modelli VW più venduti del momento.

La piattaforma evolutiva MQB evo

La nuova Volkswagen Tiguan di terza generazione è realizzata sull’ultimo livello evolutivo della piattaforma modulare trasversale: la MQB evo. I nuovi sviluppi tecnologici migliorano il SUV di successo praticamente sotto ogni aspetto.

Con circa 100 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica, i nuovi sistemi di propulsione ibrida plug-in rendono l’auto più efficiente che mai. Il nuovo telaio adattivo DCC Pro perfeziona comfort e dinamica.

L’ultima generazione del sistema Park Assist automatizza le manovre di entrata e di uscita dal parcheggio. La zona del cockpit digitale, riorganizzata sulla base del nuovo MIB4 (sistema modulare di infotainment di quarta generazione) offre numerose informazioni e permette all’utente di avere ogni servizio digitale e app a bordo. I comandi sono particolarmente intuitivi.

Il design della nuova Tiguan

Volskwagen Tiguan, sin dalla sua prima generazione, unisce il design peculiare di un SUV con il carattere tipicamente accattivante di ogni vettura del brand. Uno stile che oggi viene riproposto anche nella nuova generazione della best seller.

Partendo dal DNA del modello di successo, è stato sviluppato un design totalmente nuovo: tipico della Tiguan, caratteristico della Volkswagen, eppure del tutto inedito. L’elemento distintivo è in assoluto il frontale – più alto e dall’aspetto possente – in cui sono stati integrati i nuovi fari a LED dalla forma piatta.

Nel mezzo, una barra trasversale con listello a LED opzionale sostituisce la classica calandra. Le aperture della calandra si trovano invece nel paraurti. Le prese d’aria laterali del paraurti ottimizzano il convogliamento dell’aria.

Il frontale si presenta con un design essenziale. Le fiancate mostrano con orgoglio le loro forme vigorose. La nuova Tiguan è disponibile con ruote fino a 20 pollici. L’inconfondibile linea di coda è accentuata da una nuova barra trasversale a LED.

Gli interni

L’abitacolo della nuova generazione di Tiguan è stato totalmente rinnovato da parte dei designer Volkswagen. Sono state scelte soluzioni da categorie superiori, come l’elevata qualità dei materiali e delle finiture, i dettagli opzionali (cuciture decorative e contrasti cromatici nelle superfici).

Il SUV si presenta oggi più che mai come la sorella gemella più compatta della grande Touaregl recentemente rinnovata. A bordo, i componenti del MIB si fondono inoltre in una nuova zona del cockpit: intuitivo, connesso, essenziale e intelligente.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

I moduli includono il nuovo Digital Cockpit, un ampio display dell’infotainment con grafica e struttura dei menu nuove, un display head-up inedito (proiezioni sul parabrezza) e un nuovo rotore multifunzione per l’esperienza di guida con display OLED integrato.

Il nuovo assistente vocale dà all’utente la possibilità di comandare numerose funzioni del veicolo e del sistema infotainment, come il volume audio, semplicemente tramite un comando vocale basato sul linguaggio naturale.

La nuova gamma di motori

La nuova Tiguan sarà proposta in gamma con ben otto diverse motorizzazioni: due nuovi motori eTSI a benzina mild hybrid, due nuovi motori eHybrid ibridi plug-in, due TDI turbodiesel e due TSI turbo benzina (non previsti per il mercato italiano).

Tutte le varianti sono abbinate di serie a un cambio a doppia frizione DSG. Gli eTSI 1.5 TSI evo2 erogano 96 kW (130 CV) e 110 kW (150 CV) di potenza, mentre i due nuovi modelli eHybrid sono in grado di sprigionare una potenza di sistema pari rispettivamente a 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV).

I due sistemi di propulsione TSI da 2.0 litri (non previsti per il mercato italiano) trasmettono al cambio DSG potenze massime di 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV), mentre nella serie di motori TDI EA288 evo, la potenza è pari a 110 kW (150 CV) o 142 kW (193 CV). Il TSI da 195 kW e il TDI da 142 kW saranno abbinati alla trazione integrale 4MOTION.

Gli equipaggiamenti in gamma

Volkswagen Tiguan, nella sua terza generazione, sarà commercializzata nelle quattro versioni di equipaggiamento Tiguan (non disponibile in Italia), Life, Elegance e R-Line.

Le versioni top all’interno della gamma sono la Elegance e la R-Line, che si contraddistinguono rispettivamente per un equipaggiamento elegante e un carattere sportivo. Già l’equipaggiamento base Tiguan offre il nuovo Digital Cockpit da 10 pollici, il display centrale da 12,9 pollici, il rotore per l’esperienza di guida, il sistema di segnalazione Car2X, l’airbag centrale aggiuntivo nel vano anteriore e gli airbag laterali nel vano posteriore, il climatizzatore automatico a una zona Climatronic, porte USBC con una potenza di ricarica di 45 W (nel vano anteriore), mancorrenti sul tetto (in nero) e numerosi sistemi di assistenza a bordo. Altri equipaggiamenti di serie sono: fari a LED e cerchi in lega da 17 pollici.

La Tiguan Life vanta le seguenti funzioni aggiuntive: climatizzatore automatico a tre zone Air Care, sedili anteriori Comfort, pianale del bagagliaio modulabile (regolabile su due livelli), assistente di parcheggio Park Assist, regolatore automatico della distanza ACC, regolazione automatica degli abbaglianti Light Assist, integrazione per Apple e Android App Connect, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, luci soffuse esterne e cerchi in lega Venezia da 17 pollici.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Rispetto alla versione Life, gli equipaggiamenti Elegance e R-Line dispongono di ulteriori funzionalità come i fari a LED Plus con barra trasversale a LED nel frontale e nella coda, vetri acustici e cristalli posteriori oscurati in versione Privacy, un pacchetto di luci soffuse con tre zone di illuminazione e 30 colori, un pacchetto invernale (che include riscaldamento dei sedili e ugelli lavacristalli riscaldati) così come i sedili anteriori ergoActive con funzione di massaggio.

L’allestimento Elegance è dotato anche di portellone con apertura e chiusura elettriche, Park Assist Pro con funzione di parcheggio a distanza e funzione Memory, mancorrenti del tetto in colore argento, rivestimento dei sedili in micropile di qualità e cerchi in alluminio Napoli da 18 pollici.

L’allestimento R-Line invece offre al cliente ulteriori caratteristiche quali i paraurti nel tipico design R-Line, interni dedicati della stessa linea, con sedili sportivi dotati di poggiatesta integrati e cerchi in lega Coventry da 19 pollici. Inoltre, la Tiguan R-Line può essere arricchita del pacchetto Black Style, con cerchi in lega da 19 pollici neri e guscio degli specchietti esterni in nero. L’auto arriverà sul mercato il prossimo anno.