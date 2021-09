Settimana Europea della Mobilità, le nuove esigenze di mobilità dei cittadini

editato in: da

La mobilità sostenibile è tra i principali obiettivi della nostra epoca, le emissioni inquinanti degli autoveicoli infatti pesano molto sulla qualità dell’aria che respiriamo. Ogni anno si organizzano eventi di sensibilizzazione verso questa importante tematica, tra cui anche la Settimana Europea della Mobilità.

Dal 16 al 22 settembre 2021 si celebra la ventesima edizione dell’importante manifestazione, che coinvolge 50 Paesi e 2.638 città, ognuno dei quali è impegnato nel lancio di attività dedicate, giornate senza automobili, e altre misure a lungo termine. Jojob, società di carpooling aziendale, coglie l’occasione per sottolineare quanto sia fondamentale investire nell’analisi dei nuovi bisogni di mobilità delle persone. È utile migliorare la mobilità delle grandi metropoli europee in chiave sostenibile, in modo da riuscire a proteggere lavoratori e cittadini. È proprio il grande obiettivo della Settimana Europea della Mobilità 2021.

La nuova edizione è stata lanciata insieme allo slogan: “Muoviti sostenibile…e in salute”. Si svolge in un momento particolare, in cui la crisi sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, ha cambiato in maniera profonda lo stile di vita e le abitudini della popolazione.

Anche Jojob, società benefit che da 10 anni lavora nel settore dell’efficientamento della mobilità casa-lavoro dei dipendenti delle aziende italiane promuovendo il carpooling aziendale, partecipa attivamente alla European Mobility Week 2021. Il CEO & Founder Gerard Albertengo ha dichiarato: “La pandemia ha sicuramente cambiato il nostro stile di vita, ma ci sono settori in cui lo smart working non può essere una soluzione e altri in cui il ritorno in presenza è solo questione di tempo. Per tutte queste categorie, la questione della mobilità è cruciale, soprattutto in vista dell’autunno: è più che mai urgente che le città mettano a disposizione risorse e piani concreti per consentire una tratta casa-lavoro sostenibile e soprattutto serena dal punto di vista sanitario”.

Albertengo aggiunge: “In occasione della Settimana Europea della Mobilità, è fondamentale che aziende e amministrazioni tornino ad investire nell’analisi dei bisogni di mobilità dei cittadini, modificati in seguito alla pandemia, e mettano in atto soluzioni che, come il carpooling, consentano un efficientamento delle risorse già esistenti e che non dipendano dalle logiche di appalto e di acquisto di nuove infrastrutture, spesso costose e burocraticamente complesse da attivare”.

Jojob vuole aiutare le aziende in questa transizione verso un ritorno alla normalità sostenibile e sicuro, e per questo motivo ha di recente rilasciato l’app Jojob Real Time Carpooling, per rispondere alle esigenze di pendolari, dipendenti aziendali e cittadini e facilitare la condivisione dell’auto. È possibile scaricarla dall’App Store o da Google Play e registrarsi gratuitamente al servizio, per poter visualizzare colleghi e dipendenti di aziende vicine (con un tragitto compatibile), mettersi facilmente in contatto via chat e prenotare i passaggi in carpooling.

Uno degli aspetti più gratificanti è che, ogni volta che un utente effettua un viaggio con Jojob, può ottenere un calcolo esatto della CO2 risparmiata. Tra le novità inoltre è da segnalare la possibilità di dividere le spese di viaggio, sempre tramite app, grazie ad un nuovo sistema basato su tecnologia MangoPay. Sempre attraverso la nuova applicazione, ogni utente può mostrare il possesso del Green Pass, in modo che tutti gli utilizzatori del servizio possano viaggiare sicuri, con persone che risultano negative al tampone, che sono vaccinate o guarite dal Covid.

E infine Jojob, anche in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, ci tiene a ricordare quanto sia importante servirsi del carEpooling, ovvero un carpooling in sicurezza: equipaggio di massimo due persone, una seduta davanti e una dietro, e dotate di dispositivi di protezione individuale, con i finestrini aperti, con l’invito a igienizzare con regolarità l’abitacolo e a creare degli equipaggi stabili nel tempo.

Tra Green Pass, rispetto delle normative anti-Covid e sanificazione degli ambienti, viaggiare con Jojob è sempre più sicuro. Il servizio infatti nasce con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti casa-lavoro e casa-università, usufruibile tramite la comoda applicazione. Lo scorso anno Jojob ha deciso di trasformarsi in una Società Benefit per sottolineare la sua mission di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera, e lo dimostra costantemente, anche mettendosi in prima linea nella partecipazione a questo evento.

Contenuto offerto da Jojob