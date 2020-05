La serie speciale della Citroen C5 Aircross

editato in: da

Citroen C3 Aircross, la nuova serie speciale C-Series

Il SUV C5 Aircross è stato lanciato in Europa all’inizio del 2019, imponendosi nel competitivo mercato dei SUV di segmento C. Ha già conquistato più di 130.000 clienti, diventando la seconda vettura più venduta dalla Casa lo scorso anno.

L’auto è dotata di una personalità forte, si distingue per lo stile unico, energico e protettivo e offre un comfort e una modularità di riferimento, oltre ad un volume del bagagliaio Best in Class che va da 580 litri a 720, C5 Aircross è il SUV in classe comfort.

Offre ottime tecnologie di assistenza alla guida tra cui l’Highway Driver Assist e 6 tecnologie di connettività. Citroen C5 Aircross inaugura la mobilità in classe ë-Confort nella sua versione ibrida plug-in, con potenza complessiva di 225 cavalli. Regala ai clienti un’esperienza di guida fluida e silenziosa, con autonomia di 55 km in modalità 100% elettrica, emissioni di CO2 a partire da 32 g/km, consumi da 1,4 L/100 km. La serie speciale “C-Series” è stata creata per sottolineare il carattere e il comfort dei modelli e si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo.

Citroen C5 Aircross C-Series sottolinea i suoi elementi di design e di personalizzazione e inaugura un nuovo colore per i Pack Color, il Deep Red, al posto del Pack Color Red. Questo Pack Color è costituito da tocchi di colore rosso scuro con effetto metallico elegante e dinamico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto. Il badge distintivo C-Series in rilievo decora le portiere anteriori. Per lasciare al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura, sono disponibili anche gli altri Pack Color, Silver e White.

I colori per la carrozzeria sono sobri ed eleganti, dal bianco al nero passando per il grigio, in modo da creare combinazioni armoniose, originali e raffinate. Per chi vuole “osare”, è disponibile anche un’offerta bi-colore, che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria. Per quanto riguarda invece gli interni, la serie speciale C-Series si distingue per un ambiente specifico. La plancia in TEP Grey è abbinata alla cinghietta con impunture bianche, si abbina ai sedili Advanced Comfort con impunture bianche e una fascia orizzontale rossa a contrasto, che richiama i dettagli degli esterni. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse.

La versione C-Series si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre tecnologie di assistenza alla guida come l’Allerta Rischio Collisione, la Commutazione automatica dei fari, il Riconoscimento esteso dei limiti di velocità, il Regolatore di velocità attivo, tecnologie di connettività che migliorano la vita quotidiana con sistemi di navigazione e assistenza, equipaggiamenti che semplificano l’esperienza a bordo, come Keyless Access & Start e retrovisori ripiegabili elettricamente e infine i vetri posteriori e lunotto oscurati.