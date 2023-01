La serie limitata celebra la storia di Renault Sport

Fonte: Ufficio Stampa Renault Nuova Renault Mégane R.S. Ultime

Renault ha svelato al pubblico una serie limitata di Mégane R.S., modello unico realizzato per celebrare la ricchissima storia della berlina sportiva compatta tutta francese. Il suo nome è Renault Mégane R.S. Ultime, e si tratta di un modello da collezione che pone fine, dopo 20 anni, alla prestigiosa saga iniziata nel 2003.

L’auto si basa sulla Mégane R.S. Trophy, la migliora ulteriormente con un look esclusivo e un equipaggiamento più che completo. A partire dalla primavera 2023, sostituirà Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy. Si presenta sul mercato con un design unico ed esclusivo, verranno prodotte in tutto 1976 unità numerate (omaggio all’anno in cui è stata fondata Renault Sport) e firmate da Laurent Hurgon, il pilota e preparatore che ha stabilito diversi record in pista con Mégane R.S.

La prima apparizione pubblica è avvenuta ieri in Giappone, in occasione del Tokyo Auto Salon.

Nuovo designa ancora più sportivo

La nuova creatura della Casa, Mégane R.S. Ultime, si mostra al pubblico con un design esclusivo che riprende i codici della visual identity di Renault Sport. La doppia losanga, in questo caso, comprende grafiche specifiche ispirate al design del nuovo logo del marchio.

Gli stripping si ritrovano su tetto e cofano (non sul modello con tetto apribile), ma anche su paraurti posteriore, porte e parafanghi. Il colore nero opaco si abbina alle quattro tinte che la Casa rende disponibili per la carrozzeria, che sono Nero Étoilé, Bianco Nacré, Giallo Sirio e Orange Tonic. Lo stripping sulla destra, inoltre, cela la data in cui è stata fondata Renault Sport: il 1976.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Troviamo poi parafanghi anteriori più ampi di 60 cm, prese d’aria laterali, fari R.S. Vision, scarico centrale, shark antenna, sedile sportivo e diffusore posteriore. Una serie limitata esclusiva, che vanta numerosi dettagli in nero, come i loghi, le maniglie delle porte, le cornici dei finestrini, i cerchi, i rivestimenti dei parafanghi, il diffusore posteriore e la lama F1 del paraurti anteriore. La grafica è stata scelta con effetto sfumato per trasmettere una sensazione di maggiore dinamicità.

Gli interni

All’interno troviamo di serie i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, con monogramma R.S. ricamato. La chiave di identificazione per l’accesso e l’avviamento di Mégane R.S. Ultime riprende i motivi a diamante degli stripping della carrozzeria. Completano la dotazione i battitacco specifici e, vicino al comando della trasmissione, nella parte inferiore della consolle, una placca metallica numerata, che sottolinea l’esclusività di ogni modello. È firmata da Laurent Hurgon, il pilota collaudatore e preparatore che ha seguito Mégane R.S. in tutte le sue evoluzioni, nonché autore dei suoi record al Nürburgring, a Suzuka e a Spa-Francorchamps.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

L’equipaggiamento della nuova serie speciale

Mégane R.S. Ultime vanta una moltitudine di elementi specifici di Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy: navigazione con display da 9,3’’ e BOSE Sound System, Driver display da 10’’, telemetria di bordo R.S. Monitor, Adaptive Cruise Control e sistemi di assistenza alle manovre a 360°.

Mégane R.S. Trophy, le caratteristiche

La nuova serie limitata si basa sulla Renault Mégane R.S. Trophy, ne riprende la motorizzazione 4 cilindri turbo 1.8 con potenza di 300 cavalli e coppia di 420 Nm, la trasmissione automatica a doppia frizione EDC (per l’Europa) e il differenziale meccanico Torsen, che garantiscono lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

L’auto è dotata di pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 sviluppati per Mégane R.S. Trophy-R, abbinati con cerchi da 19’’ Fuji Light e freni Brembo bi-material con pinze rosse. L’avantreno a perni indipendenti, il telaio Cup ribassato, i finecorsa idraulici di compressione e il sistema 4CONTROL a 4 ruote sterzanti le conferiscono un comportamento ultra-sportivo, anche su pista.