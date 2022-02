Sempre più vicino l’addio della Fiat 500L

Non è la prima volta che parliamo della possibilità di non vedere più sul mercato la Fiat 500 L, un’avventura che sembra ormai avviarsi definitivamente verso il tramonto. Guardando i dati di vendita, infatti, possiamo affermare che il 2020 è stato tutt’altro che esaltante e pare che la Casa torinese stia davvero dicendo ‘basta’ alla produzione della compatta lanciata nel 2012.

L’addio alla Fiat 500L sembra quindi sempre più imminente, nonostante ormai se ne parli da quasi un anno; proprio nel mese di marzo 2021 iniziavano a girare sul web alcune notizie a riguardo, e anche noi avevamo approfondito la questione. Inizialmente si pensava ad un possibile restyling della monovolume di Fiat oppure ad un arricchimento della gamma con una nuova variante ibrida, cosa successa infatti praticamente con tutte le altre auto del brand. Ma visto che per il momento la 500L ibrida non c’è e sono appena state lanciate invece la Tipo e la 500X con la nuova motorizzazione ‘sostenibile’, tutto fa pensare ad un addio definitivo alla vettura.

L’elettrificazione della gamma

Olivier Francois, al lancio di Fiat Tipo e Fiat 500X ibride, ha annunciato “la completa elettrificazione della gamma”. Questo non ci fa che credere che la 500L sia quindi l’unica esclusa, destinata a sparire per sempre. Già nelle scorse settimane si è parlato dell’uscita dalla gamma di Fiat della monovolume in numerosi mercati europei, tra cui Germania, Spagna e Francia; l’auto è presente nei listini italiani e in quelli di pochi altri Paesi. Entro la fine del 2022 potrebbe davvero arrivare lo stop ufficiale alla produzione, e non sarebbe una sorpresa. 500L è realizzata nello stabilimento Fiat Chrysler di Kragujevac, in Serbia, dove al momento la produzione è ridotta al minimo e il futuro della fabbrica è appeso a un filo.

Lo stabilimento infatti, sin dalla sua nascita, ha risentito della poca attrattiva sul mercato automotive ed è stato spesso costretto a lavorare a singhiozzo.

Addio Fiat 500L

L’auto vanta un’esperienza sul mercato decennale, e dal suo lancio ha saputo accontentare i gusti e le esigenze dei clienti, ma purtroppo non ha vissuto un buon periodo negli ultimi tempi. Dalle prime vendite record, che hanno portato il modello a quasi 100.000 unità vendute nel 2014, la sua quota è diminuita sempre più. Una caduta a picco, il minimo storico è stato toccato nel 2020 con solo 21.000 immatricolazioni. Il Gruppo Stellantis, nato a inizio 2021, non ha di certo ben accolto questa notizia.

Oltretutto, sembra sempre più certa l’ipotesi di far entrare in gamma Fiat nuovi prodotti appartenenti al segmento B-SUV, che potrebbero contribuire a dire addio definitivamente alla 500L. La produzione dell’impianto serbo potrebbe quindi concentrarsi su quella di un nuovo possibile crossover che andrebbe a sostituire il modello in declino. Ma al momento non c’è ancora alcuna conferma a riguardo, solo tante indiscrezioni, che sembrano però prendere sempre più forma.

La Fiat 500L quindi, a 10 anni dal lancio avvenuto nel 2012, potrebbe davvero essere ormai prossima alla fine di un’era. La Casa avverte sempre più il desiderio di lanciarsi nel segmento dei SUV, e di sicuro non c’è posto per la monovolume in continuo calo sul mercato.