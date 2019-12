Seat Tarraco è il suv versatile per tutti: il prezzo

editato in: da

Seat Tarraco continua a conquistare una fetta di pubblico sempre più variegata, ad un anno dal suo lancio. Il segreto del suo successo? Il suv di grandi dimensioni della Casa spagnola è l’ideale per i nuclei familiari che cercano la flessibilità in una vettura a 5 o 7 posti, ma è amata anche da chi vuole la praticità di una guida rialzata.

Il modello del brand iberico, infatti, riesce a coniugare una tecnologia all’avanguardia con un comportamento di guida dinamico e agile, risultando molto versatile nell’off road. A tutto ciò, si aggiunge il design tipico dello stile che accomuna i nuovi modelli Seat.

La gamma di propulsori di Seat Tarraco è molto ampia: sono tutti dotati di tutti dotati di iniezione diretta, turbocompressore e tecnologia Start/Stop, con una potenza tra i 150 e i 190 CV, sia per i benzina 1.5 e 2.0 di cilindrata, che il diesel. Oltre a questi motori, c’è anche una versione FR PHEV, un ibrido plug-in con motore a benzina 1.4 TSI 150 CV, un motore elettrico da 116 CV e batteria agli ioni di litio da 13 kWh.

Il pacco batteria della versione ibrida plug-in, permette al suv della casa spagnola di guidare in modalità completamente elettrica, a emissioni zero, per 50 chilometri. In alternativa si può combinare il propulsore a benzina ed elettrico, così da aumentare le prestazioni. La potenza massima di Tarraco è di 245CV /400Nm: il modello versatile di casa Seat accelera da 0 a 100 chilometri orari in 7,4 secondi netti e può raggiungere una velocità massima di 217 chilometri orari.

Seat Tarraco, inoltre, può vantare una serie di sviluppate dal Gruppo Volkswagen, oltre al pianale a passo lungo MQB-A. La tecnologia di trazione integrale, disponibile sulle varianti 4Drive, consente di migliorare la dinamica sull’asfalto e di affrontare i sentieri più insidiosi. Di serie ci sono i fari full lead 100%, il cruscotto digitale e il Seat Full Link. Tra i suoi punti di forza non mancano i sistemi di sicurezza e di guida assistita.

Per quanto riguarda la sicurezza, inoltre, su tutte le versioni del suv è presente di serie il sistema di rilevamento pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo, l’E-Call per le chiamate di emergenza e il sistema di riconoscimento della stanchezza. I prezzi di Seat Tarraco partono da 30.600 fino ad arrivare a 44.200 euro.